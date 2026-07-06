lunes 06 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de julio de 2026 - 09:33
Jujuy.

San Salvador de Jujuy amaneció con temperaturas bajo cero: cómo sigue el tiempo en Jujuy

San Salvador de Jujuy amaneció bajo cero: a las 8, el SMN registró -0,4°C. Este lunes la máxima llegará a 12°C y luego subirá la temperatura.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Sigue el frío en Jujuy

Sigue el frío en Jujuy

Lee además
frio extremo y consumo record: que pasa con el gas en jujuy
Jujuy.

Frío extremo y consumo récord: qué pasa con el gas en Jujuy
Frío extremo en Jujuy
Jujuy.

Jujuy continúa bajo alerta por frío extremo y rige una advertencia por vientos en la Puna y la Quebrada

El pronóstico oficial indica que la temperatura mínima prevista para este lunes es de -2°C, mientras que la máxima alcanzaría los 12°C. Pese a la presencia del sol, el ambiente se mantendrá frío durante gran parte de la jornada, principalmente por la mañana y hacia la noche.

Una mañana helada en la capital jujeña

Durante las primeras horas del lunes, el cielo se presentó despejado y la humedad alcanzó el 95%, una condición que acompañó el intenso frío registrado en la ciudad.

El organismo nacional también informó una presión atmosférica de 875,4 hectopascales, viento en calma y una visibilidad de 15 kilómetros. La salida del sol se produjo a las 8.05, mientras que la puesta está prevista para las 18.47.

La combinación de temperaturas negativas, elevada humedad y ausencia de viento generó una mañana particularmente fría en San Salvador de Jujuy, aunque con buenas condiciones de visibilidad y sin presencia de nubosidad significativa.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, desde el martes comenzará un aumento gradual de las temperaturas mínimas y máximas.

Para este martes se espera una mínima de 3°C y una máxima de 17°C. El miércoles, los valores oscilarán entre los 5°C y los 20°C, mientras que el jueves se presentaría como la jornada más templada de la semana, con una mínima de 7°C y una máxima de 21°C.

El viernes continuará con condiciones similares, con temperaturas previstas entre los 7°C y los 20°C. Durante el fin de semana se registraría un leve descenso de las máximas: el sábado tendrá una mínima de 8°C y una máxima de 18°C, mientras que el domingo se anticipan valores de entre 7°C y 17°C.

Ascenso paulatino de las temperaturas

El pronóstico muestra que el frío más intenso se concentrará durante este lunes, con registros bajo cero en la capital provincial. A partir del martes, las mínimas volverán a ubicarse por encima de los 0°C y las máximas alcanzarán valores cercanos o superiores a los 20°C hacia la mitad de la semana.

De esta manera, tras un comienzo de semana marcado por las heladas y las bajas temperaturas, San Salvador de Jujuy atravesará jornadas progresivamente más templadas, aunque las mañanas continuarán siendo frías.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Frío extremo y consumo récord: qué pasa con el gas en Jujuy

Jujuy continúa bajo alerta por frío extremo y rige una advertencia por vientos en la Puna y la Quebrada

¿Qué hacer si ves un perro en la calle sufriendo por el frío en Jujuy?

Consejos para combatir el invierno: así podes dormir sin frío en los pies

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín

Lo que se lee ahora
Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín. video
Jujuy.

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín. video
Jujuy.

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín

Vozinha y el 10.
Fútbol.

Mundial 2026: Emocionado, Vozinha reveló la emotiva charla que tuvo con Lionel Messi

El hombre sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave y continúa bajo estricta observación en terapia intensiva.
Jujuy.

Hallaron a un hombre inconsciente en la ruta 9 y está grave

Choque en el Acceso Sur video
Jujuy.

Fuerte choque en cadena en la bajada de Alto Comedero

Principio de incendio en Tribunales video
Jujuy.

Una sobretensión activó la alarma y obligó a evacuar Tribunales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel