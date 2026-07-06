San Salvador de Jujuy amaneció con temperaturas bajo cero: cómo sigue el tiempo en Jujuy

San Salvador de Jujuy amaneció este lunes 6 de julio con temperaturas bajo cero y un marcado frío durante las primeras horas del día. Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 8 la temperatura registrada en la zona de la Universidad Nacional de Jujuy era de -0,4°C , con cielo despejado y viento en calma.

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El pronóstico oficial indica que la temperatura mínima prevista para este lunes es de -2°C , mientras que la máxima alcanzaría los 12°C . Pese a la presencia del sol, el ambiente se mantendrá frío durante gran parte de la jornada, principalmente por la mañana y hacia la noche.

Durante las primeras horas del lunes, el cielo se presentó despejado y la humedad alcanzó el 95% , una condición que acompañó el intenso frío registrado en la ciudad.

El organismo nacional también informó una presión atmosférica de 875,4 hectopascales , viento en calma y una visibilidad de 15 kilómetros . La salida del sol se produjo a las 8.05, mientras que la puesta está prevista para las 18.47.

La combinación de temperaturas negativas, elevada humedad y ausencia de viento generó una mañana particularmente fría en San Salvador de Jujuy, aunque con buenas condiciones de visibilidad y sin presencia de nubosidad significativa.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, desde el martes comenzará un aumento gradual de las temperaturas mínimas y máximas.

Para este martes se espera una mínima de 3°C y una máxima de 17°C. El miércoles, los valores oscilarán entre los 5°C y los 20°C, mientras que el jueves se presentaría como la jornada más templada de la semana, con una mínima de 7°C y una máxima de 21°C.

El viernes continuará con condiciones similares, con temperaturas previstas entre los 7°C y los 20°C. Durante el fin de semana se registraría un leve descenso de las máximas: el sábado tendrá una mínima de 8°C y una máxima de 18°C, mientras que el domingo se anticipan valores de entre 7°C y 17°C.

Ascenso paulatino de las temperaturas

El pronóstico muestra que el frío más intenso se concentrará durante este lunes, con registros bajo cero en la capital provincial. A partir del martes, las mínimas volverán a ubicarse por encima de los 0°C y las máximas alcanzarán valores cercanos o superiores a los 20°C hacia la mitad de la semana.

De esta manera, tras un comienzo de semana marcado por las heladas y las bajas temperaturas, San Salvador de Jujuy atravesará jornadas progresivamente más templadas, aunque las mañanas continuarán siendo frías.