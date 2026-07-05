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5 de julio de 2026 - 10:36
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Consejos para combatir el invierno: así podes dormir sin frío en los pies

Hay numerosos consejos tradicionales, heredados de las abuelas, que ayudan a mantener los pies calientes durante la noche sin necesidad de gastar más gas o electricidad.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Frío.

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Con la llegada de la temporada de invierno, uno de los inconvenientes más frecuentes es la sensación de frío en los pies al acostarse. Para muchas personas, ni siquiera el uso de frazadas pesadas logra eliminar esa molestia. No obstante, hay varios métodos tradicionales, heredados de las abuelas, que pueden ayudar a resolver este problema de manera sencilla.

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Los trucos para dormir sin frío en los pies en invierno

Dentro de las costumbres sencillas que favorecen la retención del calor corporal, una de las más efectivas es el uso de calcetines confeccionados en lana o algodón puro. Estas fibras son perfectas porque permiten la ventilación de la piel, mantienen la temperatura y absorben la humedad de forma adecuada.

Por el contrario, se desaconseja recurrir a tejidos sintéticos, ya que suelen generar sudoración excesiva que, al enfriarse, incrementa la sensación de frío. También es importante que las medias no sean demasiado ajustadas, para no interferir en la correcta circulación sanguínea.

Además, hay bebidas calientes que favorecen el flujo sanguíneo en todo el organismo. Entre las más recomendadas se encuentran las infusiones de jengibre, canela y ginkgo biloba, conocidas por su capacidad de activar la circulación y facilitar que el calor se distribuya hasta las extremidades, aliviando así la sensación de frío en manos y pies.

Otros tips para mantener los pies calientes durante el invierno

A lo largo de la jornada, optar por zapatos con plantillas de lana o fieltro resulta una estrategia eficaz para conservar los pies calientes, sobre todo en quienes permanecen largos períodos de pie o deben trasladarse por la vía pública. Este método actúa como barrera, impidiendo que el frío del suelo penetre en el calzado.

Otro consejo infalible consiste en introducir una bolsa de agua caliente en la cama minutos antes de acostarse. Aunque parezca una medida sencilla, ayuda a calentar las sábanas y mejora notablemente la calidad del descanso.

Finalmente, una recomendación efectiva es realizar un baño de pies con agua templada y sal. Este sencillo ritual no solo aporta calor, sino que también reduce la inflamación, estimula el flujo sanguíneo y favorece una relajación general. Con solo diez minutos, es posible notar un alivio significativo antes de acostarse.

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