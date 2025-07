Bolivia sufre una ola de frío extremo

El impacto es tan profundo que 92 municipios fueron declarados en desastre natural y otros 12 en emergencia , de acuerdo a los últimos informes oficiales. La situación crítica, según explicaron las autoridades, no encuentra todavía un techo, ya que las bajas temperaturas persistirán durante todo julio, con registros extremos en zonas del altiplano y regiones fronterizas.

Ola polar en Bolivia: regiones más afectadas

Las regiones más afectadas por las intensas heladas son Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí y Tarija. Este último fue declarado en desastre departamental, mientras que Potosí se encuentra en emergencia, con temperaturas extremas que alcanzan los -24 °C en las zonas andinas y fronterizas con Chile.

El impacto en la producción agrícola es severo, especialmente en áreas rurales de Cochabamba y Potosí, donde se reportan importantes pérdidas en cultivos de papa, haba y maíz, según la agencia Xinhua.

En varias localidades, las temperaturas mínimas alcanzaron valores que oscilaron entre los -14°C y los -24°C, agravando la situación sanitaria y alimentaria de las zonas rurales. Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió alertas por un descenso aún mayor de temperaturas en las próximas semanas, particularmente en el occidente del país.

Frio en Bolivia "Tenemos 92 municipios declarados en desastre, 12 en emergencia, 3.499 comunidades afectadas y alrededor de 400.000 familias, entre damnificadas y afectadas", afirmó el viceministro de Defensa Civil de Bolivia

Las autoridades intentan sostener una respuesta coordinada con Defensa Civil, que ya distribuye insumos básicos como abrigo, alimentos, medicamentos y forraje para animales. Sin embargo, las distancias, la falta de rutas accesibles y la magnitud del evento dificultan la llegada de la ayuda. Calvimontes aseguró que se están articulando nuevos operativos para las zonas más aisladas, pero reconoció que la situación “puede empeorar si persisten las condiciones meteorológicas actuales”.

En paralelo, se multiplican los pedidos de asistencia internacional y de colaboración de organizaciones no gubernamentales que operan en el interior del país. Algunos intendentes reclamaron más fondos, vehículos y presencia del gobierno central para poder atender lo urgente. Mientras tanto, miles de familias intentan resistir el frío con lo que tienen: plásticos, fogones improvisados y mantas comunitarias. “Lo que necesitamos no es solo ayuda inmediata, también soluciones para que no vuelva a pasar”, expresó un dirigente campesino de Oruro.

