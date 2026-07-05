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5 de julio de 2026 - 09:12
Sociedad.

Cómo atravesar un duelo: las recomendaciones de una psicóloga para las familias jujeñas

La psicóloga Berenice Ruesjas brindó herramientas para afrontar el duelo, acompañar a quienes atraviesan una pérdida y hablar de la muerte en el ámbito familiar.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Acompañar el duelo

Las pérdidas forman parte de la vida, pero pocas veces se habla de ellas. En medio del impacto que generan las tragedias, las muertes repentinas o las situaciones inesperadas, muchas familias se enfrentan a una pregunta difícil: ¿cómo acompañar a alguien que atraviesa un duelo?

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La psicóloga Berenice Ruesjas explicó que uno de los principales desafíos es aprender a hablar de la muerte y naturalizar estos temas dentro de las familias. "Los adultos tenemos que empezar a incorporar la costumbre de hablar de las pérdidas y de la muerte con nuestros hijos, nuestras parejas y nuestras familias", señaló.

La importancia de expresar el dolor

Para la especialista, muchas veces existe la necesidad de evitar el sufrimiento de quienes atraviesan una pérdida, aunque eso no siempre resulta beneficioso. "No estés mal" o "no llores" son algunas de las frases que suelen repetirse, pero la psicóloga remarcó que la tristeza también necesita ser transitada.

"Si una persona está mal, hay que acompañarla, escucharla y permitirle expresar lo que siente. Si no salen palabras, aparece el llanto", explicó. En ese sentido, destacó que el dolor necesita ser exteriorizado y que el acompañamiento no consiste en buscar soluciones inmediatas, sino en estar presentes.

El duelo no tiene tiempos

Ruesjas remarcó que cada persona atraviesa las pérdidas de manera diferente y que no existe un tiempo determinado para elaborar un duelo. "Cada uno lo atraviesa según su historia, su experiencia y cómo lo acompaña su entorno", indicó.

También explicó que la primera etapa del duelo suele ser la negación, especialmente cuando las pérdidas son repentinas o inesperadas. "La esperanza muchas veces permanece y por eso es importante acompañar paso a paso, sin apurar los procesos", señaló.

Cuando pedir ayuda profesional

La especialista indicó que la terapia puede resultar fundamental cuando una persona siente que no logra avanzar o queda estancada en alguna etapa del duelo. "Las pérdidas llevan tiempo. No se puede medir ni cronometrar, pero cuando una persona no puede salir de ese dolor, es importante pedir ayuda", explicó.

Según sostuvo, muchas veces las personas continúan con su vida cotidiana mientras el sufrimiento permanece oculto.

"Lo que no se dice, lo dice el cuerpo"

Uno de los conceptos que destacó la profesional es la importancia de poner en palabras aquello que duele. "Lo que no se habla se empieza a ocultar en el cuerpo. Lo que no se dice, después lo dice el cuerpo", afirmó.

Por eso, recomendó generar espacios de diálogo dentro de las familias, acompañar a quienes atraviesan pérdidas y permitir que las emociones puedan expresarse. "Nadie dice que uno va a dejar de extrañar a esa persona. El dolor puede seguir estando, pero se puede aprender a sobrellevarlo y seguir adelante en honor a quien ya no está", concluyó.

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