Los 5 músculos que ayudan a anticipar cómo vamos a envejecer

La fortaleza de cinco grupos musculares puede dar señales sobre la manera en que una persona atravesará el paso de los años. Los músculos que influyen en el envejecimiento saludable son los cuádriceps, glúteos, pantorrillas, espalda alta y core, fundamentales para mantener movilidad, equilibrio y autonomía.

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Con el paso del tiempo, el cuerpo pierde fuerza, masa muscular y capacidad para realizar movimientos cotidianos . Sin embargo, el entrenamiento puede ayudar a retrasar ese deterioro y reducir el riesgo de caídas, lesiones y dependencia.

Los especialistas señalan que la fuerza muscular está directamente vinculada con la longevidad y la calidad de vida. Trabajar los grandes grupos musculares no solo permite caminar o levantar peso, sino que también favorece procesos metabólicos, antiinflamatorios e inmunológicos.

Los cuádriceps permiten levantarse de una silla, caminar, subir escaleras y reaccionar ante una pérdida de equilibrio.

Son uno de los primeros grupos afectados por la sarcopenia, que es la disminución de masa y fuerza muscular relacionada con la edad.

Para fortalecerlos se recomiendan:

Sentadillas.

Subir y bajar escalones.

Levantarse de una silla sin usar los brazos.

Ejercicios con el propio peso corporal.

2. Glúteos

El glúteo mayor y el glúteo medio estabilizan la pelvis y cumplen un papel central en la marcha y el equilibrio.

Cuando están débiles, pueden aparecer pasos más cortos, dolor lumbar, molestias en las rodillas y mayor inestabilidad.

Algunos ejercicios útiles son las sentadillas, extensiones de cadera y caminatas en pendiente.

Los músculos vinculados con el envejecimiento saludable permiten conservar el equilibrio, la movilidad y la independencia.

Pantorrillas, espalda alta y core

3. Pantorrillas

Las pantorrillas ayudan a estabilizar el tobillo y favorecen el retorno de la sangre desde las piernas. Por ese motivo, suelen ser conocidas como el “segundo corazón”.

Se pueden ejercitar mediante elevaciones de talones, caminatas y saltos suaves, siempre de acuerdo con la condición física de cada persona.

4. Espalda alta

Los trapecios y romboides ayudan a evitar la postura encorvada y mantienen la movilidad de los hombros.

Su fortalecimiento contribuye a conservar una postura más erguida y facilita movimientos frecuentes como cargar objetos, alcanzar elementos o realizar tareas domésticas.

5. Core

El core está integrado por los abdominales y los músculos que rodean la columna. Es fundamental para la postura, el equilibrio y la transferencia de fuerza entre brazos y piernas.

Una manera sencilla de evaluar esta zona es mediante una plancha abdominal. Sostenerla durante 30 segundos representa un nivel aceptable, 60 segundos es considerado muy bueno y 90 segundos, excelente.

Entre los ejercicios recomendados aparecen las planchas, elevaciones de piernas, pilates, yoga y distintas disciplinas deportivas.

El equilibrio también permite evaluar el envejecimiento

Mantenerse de pie sobre una sola pierna puede dar información sobre el estado físico y el riesgo de caídas.

Según una investigación citada por especialistas, una persona mayor de 65 años puede sostenerse, en promedio, cerca de 11 segundos sobre la pierna no dominante. En personas menores, el promedio puede alcanzar los 17 segundos.

Cuando alguien no logra permanecer al menos cinco segundos sobre una pierna, puede existir un mayor riesgo de caídas y un deterioro físico más avanzado.

La fuerza de agarre también funciona como un indicador. Tener dificultades para abrir frascos, trasladar bolsas o apretar con firmeza puede reflejar una pérdida general de fuerza.

Señales que pueden indicar pérdida de condición física

Algunas situaciones cotidianas pueden advertir una reducción de la capacidad funcional:

Necesitar los brazos para levantarse de una silla.

Quedarse sin aire al subir un piso por escalera.

Sentir agotamiento luego de tareas simples.

Perder el equilibrio al vestirse.

Tener dificultades para abrir recipientes o cargar bolsas.

Estas señales no suelen aparecer de manera repentina. Generalmente se presentan como pequeñas limitaciones que la persona va compensando con otros movimientos.

Más información vinculada con el bienestar puede encontrarse en la sección de salud y actividad física de TodoJujuy.

Cuánto ejercicio se recomienda

Los especialistas proponen combinar ejercicios de fuerza, trabajo aeróbico y prácticas de equilibrio.

Una rutina mínima puede incluir 20 minutos de fuerza dos veces por semana, 20 minutos de actividad aeróbica tres veces por semana y cinco minutos diarios de ejercicios de equilibrio.

El entrenamiento debe ser progresivo y ajustarse a la edad, la experiencia y las condiciones de salud. Antes de comenzar una rutina nueva, especialmente en personas mayores o con enfermedades previas, es recomendable consultar con un profesional.

Mantenerse activo ayuda a conservar el movimiento, disminuir la fragilidad y sostener la independencia durante más tiempo.