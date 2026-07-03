El truco casero para limpiar ollas y dejarlas como nuevas

Las ollas Essen se han convertido en verdaderos clásicos de la cocina y, ya sean recientes o de herencia familiar, el uso frecuente puede hacer que acumulen grasa y pierdan brillo. Sin embargo, hay un truco muy efectivo para limpiarlas tras un uso prolongado y devolverles su aspecto original como si fueran nuevas.

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Con el uso constante y la exposición a temperaturas elevadas, es frecuente que las ollas acumulen manchas, grasa adherida o restos de alimentos que, al endurecerse con el calor, resultan complicados de eliminar únicamente con una esponja.

Dado que no se recomienda emplear productos abrasivos en las Essen , existe un remedio casero que puede elaborarse con ingredientes comunes de la cocina y que, en apenas unos pasos, permite desprender la suciedad acumulada.

Bicarbonato de sodio

Vinagre blanco

Agua caliente

Esponja suave o fibra no abrasiva (nunca de metal)

El truco de limpieza paso a paso

Colocar la olla en el fuego con una pequeña cantidad de agua y una taza de vinagre . Llevar la mezcla a ebullición durante un par de minutos, lo que ayuda a aflojar los restos quemados adheridos.

. Llevar la mezcla a ebullición durante un par de minutos, lo que ayuda a adheridos. Luego, retirar del calor y sumar dos o tres cucharadas de bicarbonato. En ese momento se produce una reacción efervescente , que colabora de forma mecánica en el desprendimiento de la suciedad, impulsándola hacia la superficie mientras aún se conserva el calor.

En ese momento se produce una , que colabora de forma mecánica en el desprendimiento de la suciedad, impulsándola hacia la superficie mientras aún Finalmente, dejar reposar la preparación entre 20 y 30 minutos.

Consejo para las ollas Essen antiguas: cómo se puede recuperar el brillo

Si la olla Essen tiene el interior de aluminio sin recubrimiento antiadherente y aún persisten restos adheridos, se debe descartar el líquido utilizado y preparar una mezcla densa de bicarbonato con unas pocas gotas de agua.

El bicarbonato funciona como un abrasivo suave o agente exfoliante, capaz de desprender la suciedad que previamente fue reblandecida por el vinagre. Además, el propio vinagre contribuye a devolver el brillo del aluminio, especialmente cuando este se ha opacado tras hervir agua o cocinar verduras.

Lo que nunca deberías hacer con tu olla Essen

Al momento de limpiarlas, es fundamental considerar que hay prácticas que deben evitarse por completo: