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3 de julio de 2026 - 07:18
Sociedad.

El truco casero para limpiar ollas y dejarlas como nuevas

Un método sencillo, con ingredientes de cocina y pocos pasos, permite eliminar la suciedad y recuperar el brillo original de las ollas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco casero para limpiar ollas Essen y dejarlas como nuevas.

El truco casero para limpiar ollas Essen y dejarlas como nuevas.

Las ollas Essen se han convertido en verdaderos clásicos de la cocina y, ya sean recientes o de herencia familiar, el uso frecuente puede hacer que acumulen grasa y pierdan brillo. Sin embargo, hay un truco muy efectivo para limpiarlas tras un uso prolongado y devolverles su aspecto original como si fueran nuevas.

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Truco casero que tenés que probar para limpiar tus ollas Essen

Con el uso constante y la exposición a temperaturas elevadas, es frecuente que las ollas acumulen manchas, grasa adherida o restos de alimentos que, al endurecerse con el calor, resultan complicados de eliminar únicamente con una esponja.

Dado que no se recomienda emplear productos abrasivos en las Essen, existe un remedio casero que puede elaborarse con ingredientes comunes de la cocina y que, en apenas unos pasos, permite desprender la suciedad acumulada.

Ingredientes para prepararlo

  • Bicarbonato de sodio
  • Vinagre blanco
  • Agua caliente
  • Esponja suave o fibra no abrasiva (nunca de metal)

El truco de limpieza paso a paso

  • Colocar la olla en el fuego con una pequeña cantidad de agua y una taza de vinagre. Llevar la mezcla a ebullición durante un par de minutos, lo que ayuda a aflojar los restos quemados adheridos.
  • Luego, retirar del calor y sumar dos o tres cucharadas de bicarbonato. En ese momento se produce una reacción efervescente, que colabora de forma mecánica en el desprendimiento de la suciedad, impulsándola hacia la superficie mientras aún se conserva el calor.
  • Finalmente, dejar reposar la preparación entre 20 y 30 minutos.

Consejo para las ollas Essen antiguas: cómo se puede recuperar el brillo

Si la olla Essen tiene el interior de aluminio sin recubrimiento antiadherente y aún persisten restos adheridos, se debe descartar el líquido utilizado y preparar una mezcla densa de bicarbonato con unas pocas gotas de agua.

El bicarbonato funciona como un abrasivo suave o agente exfoliante, capaz de desprender la suciedad que previamente fue reblandecida por el vinagre. Además, el propio vinagre contribuye a devolver el brillo del aluminio, especialmente cuando este se ha opacado tras hervir agua o cocinar verduras.

Lo que nunca deberías hacer con tu olla Essen

Al momento de limpiarlas, es fundamental considerar que hay prácticas que deben evitarse por completo:

  • Limpiahornos: este tipo de productos puede deteriorar el brillo del esmalte exterior y, además, dañar de forma irreversible la superficie antiadherente.
  • Cambios bruscos de temperatura: no se debe verter agua fría sobre la olla mientras aún está caliente, ya que el choque térmico puede deformar el aluminio o provocar el desprendimiento del recubrimiento antiadherente.
  • Virulana metálica: su uso está desaconsejado en general, salvo en la base exterior —la zona en contacto con el fuego— cuando se trata de aluminio puro.

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