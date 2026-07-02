Esta fue la última publicación del actor Santiago Ríos en Instagram antes de su muerte

El 16 de junio de 2026 , el actor Santiago Ríos realizó la que terminaría siendo su última publicación en Instagram . El actor, recordado por su participación en programas emblemáticos como Los Roldán , Los Simuladores y ATAV , compartió una imagen en blanco y negro junto a una frase que, tras su muerte, cobró un significado especial.

“ Efattá. Si tu lealtad fue ignorada, no insistas en demostrarla. El agua sostiene la vida, pero cuando se desborda, también aprende a irse” , escribió el actor en aquella publicación .

La palabra Efattá, elegida por Santiago Ríos en su publicación final, significa 'ábrete' en arameo y aparece en el Evangelio de Marcos.

El mensaje, que al momento de ser compartido no despertó una repercusión significativa , adquirió una nueva dimensión tras conocerse su fallecimiento y se transformó en el espacio elegido por numerosos usuarios para dejar sus mensajes de despedida .

El término Efattá proviene del arameo y puede traducirse como “ábrete” o “permanece abierto”. La expresión aparece en el Evangelio de Marcos (7:34), en el pasaje en el que Jesús la pronuncia al realizar la curación de un hombre que era sordo y tenía dificultades para hablar.

Desde una mirada simbólica, la palabra alude a la apertura del corazón y de la comprensión. Que Santiago Ríos la haya elegido para introducir su último mensaje deja entrever un rasgo de su personalidad: la de alguien acostumbrado a reflexionar en voz alta y a encontrar en las palabras un sentido que trascendía la comunicación cotidiana.

La Asociación Argentina de Actores confirmó la muerte de Santiago Ríos y recordó su trayectoria como actor, director, dramaturgo y docente.

Los mensajes de despedida para un actor querido por todos

Luego de que se confirmara su fallecimiento, la publicación comenzó a recibir numerosos mensajes que terminaron construyendo una despedida colectiva hacia el actor. “Te amo, amigo. Fue muy raro que no me contestaras un mensaje, cuando pasábamos horas, y te esperaba para viajar a Jureré. Gracias por las charlas, por las palabras, por ser mi amigo. Te voy a recordar bapi, como te decía mi hijo”, expresó una de las usuarias que dejó su mensaje en el posteo.

Otro de los mensajes reflejó una relación especialmente cercana con el actor: “Hermano, me invade mucho la tristeza. Gracias por tanto amor, por esos abrazos rompehuesos como les decías vos, por ser como un papá para mí este tiempo. Te adoro y te voy a recordar siempre. Me alegra haber podido compartir este último tiempo con vos. El cielo ganó un ángel”, escribió un usuario.

Entre las numerosas despedidas también hubo quienes destacaron sus cualidades personales. Uno de los internautas lo definió como “un tipo humilde y talentoso como pocos”, en un mensaje que resumió el afecto y la admiración expresados por muchos de sus seguidores.

El teatro fue un eje central en la carrera de Santiago Ríos, con trabajos en salas oficiales, comerciales e independientes junto a directores de referencia.

El 1 de julio, la Asociación Argentina de Actores dio a conocer la noticia de su fallecimiento mediante un comunicado en el que repasó su extensa carrera artística: “Despedimos al actor, director, dramaturgo y docente Santiago Ríos, quien desarrolló una extensa y sólida trayectoria en el teatro, el cine y la televisión. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos”, señalaron desde la entidad.

¿Cómo fue la vida del actor Santiago Ríos?

Santiago Ríos tenía 70 años. Había nacido el 15 de octubre de 1955 en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Su llegada al mundo de la actuación no fue inmediata ni siguió un recorrido convencional. Antes de iniciar su carrera artística, cursaba estudios para convertirse en gasista matriculado y se ganaba la vida con trabajos ocasionales, entre ellos el reparto de diarios y de pedidos de una carnicería.

Más adelante, su formación junto a Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet terminó de orientar su vocación hacia el ámbito artístico. Además, estaba afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 1995, un dato que refleja el momento en que afianzó su decisión de desarrollar su vida profesional sobre los escenarios y frente a las cámaras.

Murió Santiago Ríos.

Aunque rara vez encabezó los elencos, Santiago Ríos se convirtió en una de las caras más familiares de la televisión argentina desde finales de la década de 1990 y durante buena parte de los años 2000 y 2010.

Su sello fue una presencia sostenida y confiable, lejos del protagonismo, pero respaldada por la solvencia de un actor de gran oficio. A lo largo de su trayectoria formó parte de los elencos de Tumberos, Los Simuladores, Los Roldán, La Niñera, Casados con hijos, Casi ángeles, Patito Feo, Lalola, Graduados, 100 días para enamorarse y El mejor infarto de mi vida, entre muchas otras producciones.

A lo largo de su carrera también integró programas de humor como Cha Cha Cha y Videomatch, además de participar en numerosas ficciones televisivas, entre ellas ATAV – Argentina, tierra de amor y venganza, Son amores, Disputas, Costumbres argentinas, Culpable de este amor, Amor en custodia, Quién es el jefe, Gladiadores de Pompeya, Palermo Hollywood, Amo de casa, Los exitosos Pells, Los exitosos Pérez, Ciega a citas, Peter Punk, Sr. y Sra. Camas, Sandro de América y Quiero vivir a tu lado, además de muchos otros títulos.

La imagen en blanco y negro que el intérprete de subió a Instagram el 16 de junio se volvió un espacio de despedida. La última publicación del actor Santiago Ríos.

El teatro ocupó un lugar central en su trayectoria y fue el ámbito donde desarrolló buena parte de su carrera con mayor libertad artística. Actuó en escenarios del circuito oficial, comercial e independiente, trabajando bajo la dirección de referentes como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari.

Su recorrido sobre las tablas refleja una notable versatilidad interpretativa. Integró elencos de obras como Los Locos Addams, Rey Lear, Stefano, Marat-Sade, Diario de un loco, Filomena Marturano, Extraña pareja, Sinvergüenzas, La farsa de los ausentes, Gente educada, Manzana podrida y Dice mamá que basta, entre muchas otras. A lo largo de los años pasó con naturalidad por géneros muy diversos, desde los grandes clásicos hasta las comedias populares, demostrando solvencia en cada uno de ellos.

En la pantalla grande también construyó una extensa trayectoria con participaciones en películas como 1978, Tiro de gracia, Amor a mares, La boleta, El abismo… todavía estamos, Lucky Luke, Un hijo genial, La furia y Corazón iluminado, entre otras producciones del cine argentino.

Santiago Ríos.

Al mismo tiempo que desarrollaba su labor como actor, Santiago Ríos mantuvo durante años una intensa actividad como profesor de teatro. Esa faceta vinculada a la formación de nuevos intérpretes es, precisamente, una de las que sus colegas evocan con el mismo cariño y reconocimiento que sus trabajos sobre los escenarios y frente a las cámaras.

A lo largo de los años transmitió sus conocimientos a nuevas camadas de actores, compartiendo la experiencia de un oficio que él mismo había construido paso a paso. Antes de consolidarse en el mundo artístico, había atravesado distintos trabajos ocasionales y estudiado para convertirse en gasista, un recorrido que precedió a su llegada definitiva a los escenarios.