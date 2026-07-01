El CONICET describió una nueva especie de pez de agua dulce en Jujuy - imagen creada con IA

Especialistas del CONICET y de otras instituciones científicas argentinas descubrieron una nueva especie de pez de agua dulce que habita exclusivamente en ríos de montaña de Salta y Jujuy. El ejemplar, denominado Characidium lilloi, fue localizado en las cuencas altas de los ríos Bermejo y Juramento.

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El estudio amplía el conocimiento sobre la biodiversidad de la cuenca del Plata y destaca la importancia de la investigación científica y la conservación de los ecosistemas fluviales del norte argentino. El trabajo fue publicado en la revista internacional Ichthyology & Herpetology.

El hallazgo fue posible mediante un enfoque integrador que combinó campañas de campo, estudios morfológicos detallados, análisis osteológicos y técnicas de biología molecular.

Los investigadores compararon ejemplares provenientes de diferentes localidades con decenas de especies relacionadas. Además, analizaron secuencias de ADN de los genes mitocondriales COI y CYTB para reconstruir sus relaciones evolutivas.

Los resultados demostraron que los ejemplares correspondían a una especie hasta ahora desconocida para la ciencia.

“Characidium es uno de los géneros de peces de agua dulce más diversos de Sudamérica y en los últimos veinte años se han descripto numerosas especies nuevas. Sin embargo, el noroeste de la cuenca del Plata continúa revelando una diversidad inesperada, incluso en grupos relativamente bien conocidos”, explicó el equipo de investigación.

Cómo es el Characidium lilloi

El Characidium lilloi es un pez de pequeño tamaño, cuerpo alargado y hábitos bentónicos, adaptado a vivir sobre el fondo de ríos y arroyos de corriente rápida.

Presenta una coloración parda u olivácea, atravesada por entre siete y trece bandas verticales oscuras que le permiten confundirse con el sustrato rocoso.

Durante las observaciones realizadas en su ambiente natural, los investigadores registraron que forma pequeños cardúmenes y permanece orientado contra la corriente mientras se alimenta sobre el lecho del río.

Para mantener la estabilidad frente al fuerte flujo de agua, el pez se apoya sobre la superficie mediante sus aletas pectorales y pélvicas.

Habita ríos de las Yungas y el Chaco serrano

La nueva especie vive en arroyos y ríos de aguas claras que recorren las ecorregiones de las Yungas y el Chaco serrano, entre aproximadamente 700 y 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Estos ambientes experimentan marcadas variaciones estacionales y constituyen algunos de los ecosistemas fluviales mejor conservados del norte argentino, especialmente dentro de áreas protegidas como los parques nacionales El Rey y Calilegua.

Una región con especies únicas

El noroeste de la cuenca del Plata constituye uno de los principales centros de endemismo de peces de agua dulce de Argentina.

Las diferencias de altura, la compleja historia geológica de la región y el aislamiento entre las cuencas favorecieron, durante millones de años, la diferenciación de numerosas especies exclusivas de estos ambientes.

En los últimos años, diferentes trabajos desarrollados por investigadores del CONICET permitieron describir nuevas especies de bagres, mojarras, madrecitas y otros peces restringidos a estas cuencas.

El descubrimiento del Characidium lilloi se suma a esa evidencia y confirma que la diversidad biológica de la región todavía no se conoce por completo.

Los análisis filogenéticos realizados en el estudio también muestran que la nueva especie está estrechamente emparentada con Characidium fasciatum y Characidium gomesi.

Se trata del primer integrante conocido de ese linaje evolutivo en el noroeste de la cuenca del Plata, un resultado que aporta nueva información para reconstruir la historia evolutiva del género en Sudamérica.

Un homenaje a Miguel Lillo

El nombre específico lilloi fue elegido en homenaje al naturalista argentino Miguel Lillo, quien vivió entre 1862 y 1931 y fue una de las figuras más influyentes de la historia de las ciencias naturales del país.

Convencido de que el conocimiento científico y la educación debían constituir una política de Estado, Lillo donó la totalidad de su patrimonio para garantizar la continuidad de instituciones que, más de un siglo después, siguen siendo pilares del sistema científico nacional.

Entre ellas se encuentran la Fundación Miguel Lillo, la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo y la Unidad Ejecutora Lillo–CONICET.

La dedicatoria también constituye un homenaje a las trabajadoras y los trabajadores del sistema público argentino de ciencia, educación y tecnología.

Según señalaron los autores en la etimología de la especie, su compromiso cotidiano permite el avance del conocimiento y la formación de nuevas generaciones de investigadores, incluso en contextos de profundas dificultades para el sector.

miguel lillo

La conservación de los ríos de montaña

El Characidium lilloi enfrenta amenazas vinculadas con la deforestación, los cambios en el uso del suelo, los aportes de agroquímicos y algunos efluentes industriales.

Sin embargo, las poblaciones conocidas ocupan un área relativamente amplia y varias de ellas se encuentran dentro de parques nacionales.

Por ese motivo, los autores concluyeron que actualmente la especie debe ser considerada de preocupación menor, conocida como Least Concern, según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

No obstante, remarcaron que preservar la calidad ambiental de los ríos de montaña será fundamental para garantizar su conservación a largo plazo.