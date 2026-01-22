jueves 22 de enero de 2026

22 de enero de 2026 - 11:55
Ciencia.

"Vidas submarinas": la nueva propuesta del CONICET desde el fondo del mar argentino

El CONICET presenta en Mar del Plata “Vidas submarinas”, una muestra gratuita que mezcla arte y ciencia para revivir los hallazgos de una histórica expedición.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Otra estrella de mar apareció en el streaming del CONICET

El Museo de Arte Contemporáneo MAR de Mar del Plata inauguró la muestra “Vidas submarinas: ciencia, arte y soberanía”, una exposición impulsada por el CONICET junto con organismos provinciales que pone en valor los resultados de la expedición oceanográfica científica realizada en el Cañón de Mar del Plata durante 2025.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, puede visitarse de martes a domingos de 15 a 21 hs hasta el 15 de febrero e invita al público a recorrer, de manera accesible y lúdica, los descubrimientos de la campaña Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV, que exploró biodiversidad marina a casi 4.000 metros de profundidad y fue seguida en vivo por millones de personas.

Conicet en el Museo de MAR
CONICET: "Vidas submarinas" como puente entre ciencia y sociedad

La muestra combina ciencia, arte y tecnología mediante secciones de infografías, fotografías, instalaciones sensoriales y una cabina inmersiva que acerca a los visitantes al fondo del mar argentino. Además, se ofrecen talleres diarios orientados a distintos públicos, desde actividades con arena kinética para los más pequeños hasta propuestas de robótica y arte tecnológico para jóvenes y adultos.

Con el objetivo de fomentar vocaciones científicas y reforzar el vínculo entre la comunidad y el conocimiento, se realizarán encuentros con investigadores que participaron de la expedición los días 27 de enero y 10 de febrero, donde compartirán sus experiencias y hallazgos más reveladores.

La muestra no solo celebra los logros científicos argentinos sino que también reivindica la importancia de la exploración del Mar Argentino como parte de la identidad y la soberanía nacional, transformando los datos y las imágenes del océano profundo en una experiencia cultural y educativa para toda la familia.

