Otra estrella de mar apareció en el streaming del CONICET y es furor

Otra estrella de mar apareció en el streaming del CONICET

Una nueva estrella de mar fue hallada por los científicos del CONICET durante la segunda transmisión en vivo de la expedición Vida en los extremos en el fondo del Atlántico Sur, frente a Puerto Madryn, y como la anterior, fue viral.

Uno de los científicos localizó una “estrella culona”, que pertenece al género Hippasteria. “No tiene los glúteos marcados, pero es un momento histórico. Es chiquita, no ha hecho mucho ejercicio todavía”, bromeó el especialista mientras observaba el ejemplar, que fue encontrado a 997 metros de profundidad.

Recordemos que ya se había hallado a la famosa “estrella culona” en la expedición de Mar del Plata. En esta segunda transmisión del Schmidt Ocean Institute a través de la plataforma de YouTube, los expertos explorarán los ecosistemas submarinos del Atlántico Sur.

expedición del CONICET al Cañon Submarino de Mar del Plata Fue a 4500 metros de profundidad, en las cuencas de Malvinas, del Salado y Colorado Rawson, expedición que seguirá hasta enero de 2026 y se realiza a bordo del buque Falkor (too). El equipo está conformado por 25 especialistas, entre los que están 17 argentinos, informó el portal Noticias ambientales. El CONICET sigue explorando Este es el segundo proyecto en vivo, luego de la expedición en el cañón submarino de Mar del Plata, que se desarrolló desde julio hasta el 10 de agosto. Las exploraciones tienen lugar con el ROV Subastian, un equipo capaz de descender hasta 4500 metros, capturar imágenes en alta definición y recolectar muestras biológicas. Embed - Waypoint 7: Salado-Colorado Kilometer scarp | SOI Divestream 883 - Part 2

