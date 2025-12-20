sábado 20 de diciembre de 2025

20 de diciembre de 2025 - 19:09
Expedición.

Otra estrella de mar apareció en el streaming del CONICET y es furor

Fue en la segunda transmisión en vivo de CONICET durante la expedición “Vida en los extremos” donde aparecio la estrella de mar singular.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Una nueva estrella de mar fue hallada por los científicos del CONICET durante la segunda transmisión en vivo de la expedición Vida en los extremos en el fondo del Atlántico Sur, frente a Puerto Madryn, y como la anterior, fue viral.

La expedición se extendió por 21 días y se transmitió en vivo y en directo, alcanzando casi 18 millones de visualizaciones.
Ciencia.

Conicet: hallaron 40 especies nuevas en el cañón submarino de Mar del Plata
el conicet vuelve al streaming: ahora transmitira la expedicion paleontologica de rio negro
Después de Mar del Plata.

El CONICET vuelve al streaming: ahora transmitirá la expedición paleontológica de Río Negro

Uno de los científicos localizó una “estrella culona”, que pertenece al género Hippasteria. “No tiene los glúteos marcados, pero es un momento histórico. Es chiquita, no ha hecho mucho ejercicio todavía”, bromeó el especialista mientras observaba el ejemplar, que fue encontrado a 997 metros de profundidad.

expedición del CONICET al Cañon Submarino de Mar del Plata

Fue a 4500 metros de profundidad, en las cuencas de Malvinas, del Salado y Colorado Rawson, expedición que seguirá hasta enero de 2026 y se realiza a bordo del buque Falkor (too). El equipo está conformado por 25 especialistas, entre los que están 17 argentinos, informó el portal Noticias ambientales.

El CONICET sigue explorando

Este es el segundo proyecto en vivo, luego de la expedición en el cañón submarino de Mar del Plata, que se desarrolló desde julio hasta el 10 de agosto. Las exploraciones tienen lugar con el ROV Subastian, un equipo capaz de descender hasta 4500 metros, capturar imágenes en alta definición y recolectar muestras biológicas.

Embed - Waypoint 7: Salado-Colorado Kilometer scarp | SOI Divestream 883 - Part 2

