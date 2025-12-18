ANSES: ¿Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025?

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025.
Recientemente, numerosos usuarios del programa Progresar de la Anses reportaron que no percibieron el depósito correspondiente al mes de diciembre. Desde los canales oficiales del organismo, se detallaron las razones que podrían explicar este inconveniente. A continuación, repasamos toda la información relevante.
Beca Progresar 2025: por qué no se acreditó el monto de diciembre
El programa Progresar, que anteriormente llevaba el nombre de Becas Progresar, es una ayuda destinada a motivar a los jóvenes a completar sus estudios y avanzar en su desarrollo académico y profesional.
En los últimos días, numerosos beneficiarios manifestaron a través de distintos medios su preocupación y descontento por no haber recibido todavía el depósito correspondiente a diciembre.
Desde la Anses aclararon que esta demora podría explicarse por los siguientes motivos:
Datos desactualizados: Si la información personal registrada en la ANSES o en la base de datos del sistema no se mantiene al día, pueden surgir problemas en la percepción del beneficio.
Demoras administrativas: En ciertos casos, los trámites vinculados al pago del programa pueden experimentar retrasos.
Suspensión temporal del pago: El incumplimiento de las condiciones y requisitos del plan puede derivar en una interrupción momentánea del cobro.
Falta de acreditación educativa: Es imprescindible que la institución educativa confirme la situación académica regular del estudiante para que el beneficio siga activo.
A continuación, detallamos los condicionamientos complementarios que es imprescindible cumplir para mantener la percepción del beneficio, según lo establece el programa:
Progresar Superior
Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.
Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.
Estudiantes avanzados: hasta 30 años.
Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.
La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.
Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.
Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.
Participar en las actividades complementarias que el programa determine.
Progresar Trabajo
Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.
Tener entre 18 y 24 años cumplidos.
Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.
Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).
Progresar Obligatorio
Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.
Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.
La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.
Cumplir con la condición de alumno regular.
Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.
Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.