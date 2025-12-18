ANSES: ¿Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025?

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025.

Recientemente, numerosos usuarios del programa Progresar de la Anses reportaron que no percibieron el depósito correspondiente al mes de diciembre. Desde los canales oficiales del organismo, se detallaron las razones que podrían explicar este inconveniente. A continuación, repasamos toda la información relevante.

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025. Beca Progresar 2025: por qué no se acreditó el monto de diciembre El programa Progresar, que anteriormente llevaba el nombre de Becas Progresar, es una ayuda destinada a motivar a los jóvenes a completar sus estudios y avanzar en su desarrollo académico y profesional.

En los últimos días, numerosos beneficiarios manifestaron a través de distintos medios su preocupación y descontento por no haber recibido todavía el depósito correspondiente a diciembre.

Te contamos las posibles causas y qué debés hacer para normalizar la situación. Desde la Anses aclararon que esta demora podría explicarse por los siguientes motivos:

Datos desactualizados: Si la información personal registrada en la ANSES o en la base de datos del sistema no se mantiene al día, pueden surgir problemas en la percepción del beneficio .

Si la información personal registrada en la o en la base de datos del sistema no se mantiene al día, pueden surgir . Demoras administrativas: En ciertos casos, los trámites vinculados al pago del programa pueden experimentar retrasos .

En ciertos casos, los trámites vinculados al pueden experimentar . Suspensión temporal del pago: El incumplimiento de las condiciones y requisitos del plan puede derivar en una interrupción momentánea del cobro .

El incumplimiento de las del plan puede derivar en una . Falta de acreditación educativa: Es imprescindible que la institución educativa confirme la situación académica regular del estudiante para que el beneficio siga activo. Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025. A continuación, detallamos los condicionamientos complementarios que es imprescindible cumplir para mantener la percepción del beneficio, según lo establece el programa: Progresar Superior Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.

o extranjeros con de al con Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.

años de edad. Estudiantes avanzados: hasta 30 años.

Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.

sin límite de edad. La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478. En los últimos días, varios beneficiarios del programa Progresar de Anses informaron que no recibieron el pago correspondiente a diciembre. Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.

en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar. Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

en el Reglamento Progresar. Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Participar en las actividades complementarias que el programa determine. Motivos por los que el pago de diciembre no llegó. Progresar Trabajo Ser argentino nativo o naturalizado , o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI .

o , o con de en el país y contar con . Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

cumplidos. Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado .

para personas que no poseen . Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) , no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad .

del y de su no deberán ser superiores a , no se considerarán como ingreso familiar las . Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP). La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Progresar Obligatorio Ser argentino nativo o naturalizado , o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI .

o , o con de en el país y contar con . Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.

de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria. La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) , excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478 .

del y su no debe ser superior a , excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una otorgada en el marco del . Cumplir con la condición de alumno regular .

. Participar en actividades complementarias determinadas por el programa .

determinadas por el . Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar .

establecidas en el . Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

