¿Qué es el CODEM de Anses?

El CODEM de Anses es el comprobante de afiliación a la obra social.

El Certificado de Empadronamiento (CODEM) , emitido por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) , funciona como constancia para confirmar a qué obra social está asociada una persona. Este informe resulta clave para empleados activos, jubilados, pensionados y beneficiarios del Seguro de Desempleo que dispongan de servicio de salud.

Además, el sitio web de Anses ofrece la posibilidad de descargar el CODEM sin costo y en cualquier horario.

Este certificado que confirma la vinculación con una obra social posee plena validez por sí mismo. No requiere firma ni sello para ser aceptado, ya que su legitimidad se verifica de manera electrónica . Es un documento clave a la hora de gestionar múltiples trámites vinculados tanto a la atención médica como a la seguridad social .

Toda persona empleada en relación de dependencia cuenta con el respaldo de una obra social, y esa afiliación queda registrada en el CODEM .

La página de Anses permite obtener el CODEM. Dicho comprobante digital de afiliación a la obra social no requiere firma ni sello.

Esta cobertura también alcanza a los integrantes del grupo familiar: esposo o pareja conviviente, hijos solteros menores de 21 años —o hasta los 25 si cursan estudios—, y sin restricción de edad cuando se trata de hijos con discapacidad.

Aunque la adhesión a una obra social generalmente se activa de manera automática al comenzar un empleo formal, en ciertos casos es necesario revisar o corregir la información vinculada a los familiares a cargo.

Para estos ajustes, la Anses habilita la posibilidad de sumar o retirar miembros del grupo familiar mediante la Atención Virtual, trámite que requiere ingresar con la Clave de la Seguridad Social.

Descarga desde la página de Anses

Gestionar el CODEM es un procedimiento sencillo y sin necesidad de solicitar turno. Basta con ingresar el CUIL y el DNI en el apartado específico del portal de Anses para obtener la constancia, la cual puede descargarse o imprimirse si una obra social o institución de salud la solicita.

Este documento continúa funcionando como prueba formal de la cobertura médica vigente. Por ese motivo, resulta fundamental que cada titular revise con regularidad sus datos personales y los de su grupo familiar, a fin de evitar problemas cuando requiera utilizar servicios de salud.