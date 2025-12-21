Emotivo regreso de Pity Álvarez a los escenarios con un show de casi tres horas en Córdoba

La lista de temas del show de Pity Álvarez en Córdoba. (Foto: TN)

Este fin de semana el rock argentino tuvo una postal casi inesperada pero soñada por miles: Cristian “ Pity” Álvarez volvió a dar un concierto en Córdoba , en el Estadio Mario Alberto Kempes , luego de nueve años sin presentaciones en vivo.

El recital se extendió por casi tres horas y tuvo una lista potente: 33 canciones que recorrieron distintas etapas de su carrera, con un público que, según los reportes, rondó las 35 mil personas .

Así salía Pity al Kempes!Cobertura desde Córdoba y programa especial a las 23 59 por La Viola (3)

El arranque ya marcó el tono: un fragmento de “El Rey” y, enseguida, clásicos como “Intoxicado” y “Nena, me gustas así” . Después llegaron temas como “Mi inteligencia intrapersonal” , “Homero” , “Tirado en la estación” y “Árbol de la vida” , entre otros

Uno de los momentos destacados del recital fue la participación de Felipe Barroso , guitarrista y socio creativo de Intoxicados, que se sumó en “Una vela” . El cierre, tras una “falsa despedida”, incluyó “Quieren rock” y “Una piba como vos” .

La frase que marcó la noche y el costado emocional

En medio del show, Pity habló ante el estadio y lanzó una frase que se viralizó: “Solo el universo me puede juzgar”, un pasaje que terminó con el músico quebrado y llorando sobre el escenario.

El regreso de Pity Álvarez en Córdoba El regreso de Pity Álvarez en Córdoba

Autorización judicial y qué pasa ahora

El regreso ocurrió luego de que la Justicia lo autorizara a viajar para presentarse en Córdoba, en el marco de la causa en la que está imputado por la muerte de Cristian Díaz. TN recordó que, tras el recital, el músico debía presentarse nuevamente ante la Justicia en los días siguientes.

Por ahora, no se confirmaron nuevas fechas inmediatas. Pero el recital dejó un mensaje claro: su vuelta ya no es rumor ni promesa, sino un hecho que reactivó la expectativa del público y volvió a poner su figura en el centro de la escena.