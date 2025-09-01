lunes 01 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 07:06
Después de Mar del Plata.

El CONICET vuelve al streaming: ahora transmitirá la expedición paleontológica de Río Negro

El CONICET retoma sus transmisiones en streaming para mostrar en vivo la expedición paleontológica en Río Negro, permitiendo al público seguir el hallazgo y análisis de fósiles de dinosaurios y otros reptiles prehistóricos.

Por  Verónica Pereyra
image

La expedición cuenta con la participación de destacados paleontólogos, entre ellos Matías Motta, investigador y becario doctoral del CONICET, quien se desempeña en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". Motta ha formado parte de numerosos descubrimientos relevantes en el sur de Argentina, incluyendo hallazgos en Santa Cruz y Río Negro que han aportado información clave sobre la evolución de distintas especies prehistóricas.

La transmisión permitirá al público observar desde la identificación de fósiles hasta su extracción y análisis inicial, ofreciendo un recorrido educativo y divulgativo del trabajo científico en condiciones de campo. Además, se espera que la experiencia inspire a estudiantes y aficionados a la paleontología, mostrando cómo se realiza una investigación profesional y rigurosa en el territorio argentino. El inicio está previsto para la primera semana de octubre, aunque aún no hay una fecha confirmada.

Embed - PALEONTOLOGÍA - HUELLAS DE EL TRANQUILO - Trailer

El proyecto forma parte del esfuerzo del CONICET por fortalecer la divulgación científica mediante herramientas digitales, acercando la ciencia a toda la comunidad y resaltando la importancia de la investigación y conservación del patrimonio paleontológico de Argentina. La iniciativa también pone en valor la coordinación entre equipos de investigación, museos y autoridades locales para garantizar que los hallazgos se registren y preserven adecuadamente, contribuyendo al conocimiento global sobre la historia de la vida en el continente.

