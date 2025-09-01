lunes 01 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 10:09
Policiales.

Detienen a la mamá de un bebé internado por falta de higiene extrema

Trascendió que la madre contaba con denuncias previas por situaciones similares. El menor estaba en un estado de higiene y cuidado extremadamente precario.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Detienen a la madre de un bebé de dos meses internado con falta de higiene extrema.

Un bebé de apenas dos meses fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud Banda y, dada la gravedad de su condición, posteriormente derivado al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) mediante un operativo sanitario especial.

Según fuentes policiales, la madre del bebé, una joven de 20 años identificada como Cáceres, contó que se encontraba en la vivienda de su pareja, en calle Pública, cuando notó que su hijo tenía problemas para respirar.

El Centro Integral de Salud La Banda.

La mujer relató que al levantar al bebé percibió que “largaba espuma por la boca”, por lo que corrió hasta la avenida más cercana para pedir auxilio.

Estado crítico y pésimas condiciones del bebé

Una vez en la capital provincial, el bebé recibió atención de pediatras, quienes señalaron que su estado era crítico y con pronóstico reservado. Durante la evaluación, los especialistas advirtieron que el menor presentaba condiciones de higiene extremadamente precarias, lo que fue comunicado de inmediato a la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, dirigida por la Dra. María del Pilar Gallo.

El parte médico, firmado por el Dr. Costilla, detalla que el bebé ingresó en paro cardiorrespiratorio. Fue sometido a reanimación cardiopulmonar, recibió corrección de glucemia y, posteriormente, una nueva maniobra de reanimación con administración de adrenalina. Finalmente, quedó intubado y en estado estable, aunque con pronóstico reservado.

Detienen a la madre de un bebé de dos meses internado con falta de higiene extrema.

Investigación y antecedentes

Bajo la instrucción de la fiscal Gallo, un médico del área de Sanidad efectuó un examen exhaustivo del bebé y se realizó un relevamiento en el vecindario, donde vecinos y testigos aportaron información relevante para el caso.

Asimismo, el abuelo paterno del menor declaró que había presentado denuncias previas contra la madre por las condiciones insalubres en las que tenía al niño y a sus hermanos. Con todos estos antecedentes, la fiscal determinó que la madre quedara detenida bajo custodia policial, mientras el bebé continúa recibiendo atención médica y la investigación judicial sigue su curso.

