Reprograman el juicio al enfermero acusado de inyectar leche en el suero a un bebé en Jujuy

El juicio contra el enfermero del Hospital Materno Infantil de Jujuy , acusado de haber inyectado leche por vía intravenosa a un bebé, fue reprogramado por tercera vez.

Según informó la mamá del niño, Alejandra Argota, le comunicaron que "por cuestiones de calendario" debían reprogramarse. Las nuevas fechas para el desarrollo del proceso judicial serán los días 1, 2, 3 y 6 de octubre de 2025.

Previo a esta nueva programación, las fechas originales del juicio se habían fijado para el mes de agosto y luego pasó para el 2, 3 y 4 de septiembre, según comentó la mamá del pequeño. El enfermero está detenido con prisión preventiva desde el momento en que conoció el hecho.

El bebé, que estuvo varias semanas en terapia intensiva con riesgo de muerte, muestra signos talentosos de recuperación. La madre expresó: "Nuestro bebé está mejorando cada día un poquito más, después del suceso todo ha sido muy difícil". La atención médica continúa siendo cuidadosa y multidisciplinaria, dada la gravedad del incidente donde el menor recibió entre 50 y 60 mililitros de leche directamente en su sistema sanguíneo, lo que generó una emergencia médica crítica.

Alejandra Argota, madre de un bebé de seis meses, denunció un grave hecho ocurrido en el Hospital Materno Infantil “Doctor Héctor Quintana” de San Salvador de Jujuy. Su hijo, que se encontraba internado por una patología pulmonar de nacimiento y evolucionaba favorablemente, sufrió una descompensación severa luego de que un enfermero le colocara leche por la vía del suero.

¿Cuál es la acusación contra el enfermero?

El enfermero será juzgado por el delito de “tentativa de homicidio agravada por alevosía, en concurso con el incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se le mantuvo la prisión preventiva ante el riesgo procesal existente.

Consultados sobre cuánto podría ser la pena en caso de ser hallado culpable, el letrado dijo que eso se verá más adelante, pero si afirmó que “estamos frente a un delito de cumplimiento efectivo”, y agregó que lo primero “es lograr que se lo declare responsable penalmente del delito de tentativa de homicidio”.

“Después iremos y pediremos en base también a aquello que pida el fiscal. Es probable que nosotros nos vayamos a adherir a ese pedido”, acotó Espada, que afirmó que hay antecedentes que marcan el grado de peligrosidad del enfermero.

“En el otro hecho el enfermero habría también actuado de una manera, no sé si delictiva, pero sí de una manera un poco prolija, que también puso en perjuicio la integridad o la salud de otro niño".

Sobre la hipótesis de la querella, aclaró que es distinta a otras. “La defensa del enfermero informa que como el enfermero tenía problemas en su vida personal, porque tenía un impedimento de contacto respecto de sus hijos, eso llevó a que esté muy angustiado, muy preocupado y que en virtud de eso actuaba en automático”.

“La Fiscalía entiende que esto, de alguna manera, lo lleva a él a querer vengarse, con una suerte de venganza”, pero dijo que informes realizados por psicólogos, dan cuenta de que “el enfermero tiene ciertos rasgos psicopáticos, de manipulación”.

Contexto del caso y proceso judicial

El incidente fue calificado inicialmente como lesiones graves y el enfermero, con 13 años de experiencia en el hospital, permaneció detenido mientras avanza el proceso judicial. La causa ha sido compleja y se espera que en octubre se realice el juzgamiento con las nuevas fechas programadas.