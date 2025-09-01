lunes 01 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 10:27
Numismática.

El billete de $2000 con error de impresión que puede valer hasta un millón de pesos

Un ejemplar con una falla de impresión en la figura de Ramón Carrillo se viralizó en redes sociales y despertó la fiebre de coleccionistas dispuestos a pagar cifras millonarias.

Por  Redacción de TodoJujuy
Billete de $2000 que se vende a millones de pesos.

Los expertos señalan que no todos los errores de impresión generan interés. El valor de estas piezas depende de varios factores: la magnitud de la falla, la visibilidad del defecto, el estado de conservación, la rareza del ejemplar y su número de serie. En este caso, la notoriedad del error, sumada a la reciente circulación del billete, impulsó el furor en el mercado.

El efecto viral multiplicó la demanda. Lo que parecía una curiosidad aislada terminó por instalarse como un fenómeno dentro del coleccionismo argentino.

Cómo vender billetes con fallas en Argentina

Quienes posean billetes o monedas con defectos de impresión pueden recurrir a distintos canales para comercializarlos:

  • Plataformas de compra y venta como Mercado Libre, eBay o Amazon.
  • Grupos especializados en redes sociales, sobre todo en Facebook.
  • Ferias numismáticas y encuentros de coleccionistas.

Los especialistas recomiendan siempre realizar una tasación profesional antes de ofrecer la pieza. De esta manera, se evita caer en engaños, asegurar el precio justo y conocer la verdadera rareza del ejemplar.

No es la primera vez que un billete defectuoso alcanza cifras millonarias. A lo largo de los años, distintas ediciones con errores llamativos se transformaron en objetos codiciados por el mundo numismático. En este caso, el billete de $2000 se convirtió en protagonista de un nuevo capítulo donde el azar, las redes sociales y el interés de los coleccionistas se combinan para elevar el valor de un simple papel a cifras impensadas.

