Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional después de ganar el clásico

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional

El equipo de Matías Módolo consiguió una victoria clave este domingo para seguir firme en la Primera Nacional. Gimnasia de Jujuy derrotó 1-0 a Central Norte de Salta y volvió a treparse a la cima de la Zona B. Ahora deberá esperar el resultado de Gimnasia de Mendoza para conocer cómo quedará la tabla tras la Fecha 29.

Cómo quedó en la tabla Gimnasia de Jujuy: en qué posición se encuentra El domingo 31 de agosto, Gimnasia de Jujuy se quedó con el clásico al vencer 1-0 aCentral Norte gracias al gol de Santiago Camacho, resultado que le permitió recuperar el liderazgo en la Zona B de la Primera Nacional. Con este triunfo, Gimnasia suma 54 puntos.

De todas formas, el conjunto dirigido por Módolo deberá aguardar el choque entre Gimnasia de Mendoza y Nueva Chicago para conocer su posición definitiva. Si el equipo mendocino empata o pierde, los jujeños seguirán en lo más alto. En cambio, una victoria del Blanquinegro lo dejaría un punto por encima del Lobo.

posicion tabla primera nacional Los partidos que le quedan a Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional Siguiendo con el exigente fixture que afronta el Lobo, en las próximas fechas deberá disputar dos encuentros consecutivos en condición de visitante. En total, le restan cinco finales decisivas en la fase regular para mantener viva la ilusión de ascender a la Primera División.

Fecha 30: Gimnasia de Mendoza (V)

Fecha 31: Nueva Chicago (V)

Fecha 32: Agropecuario (L)

Fecha 33: San Telmo (V)

Fecha 34: Chacarita (L) image Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy: día y horario El duelo directo por la cima de la Zona B será ante Gimnasia de Mendoza, el próximo domingo 7 de septiembre. El encuentro se disputará en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie desde las 14.30 horas, con transmisión de TyC Sports. Además, podrá seguirse en Jujuy a través de la pantalla de Canal 4, por frecuencia 17 en analógico y 23 en HD. EN VIVO: viví la previa de Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.