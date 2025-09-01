lunes 01 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 08:56
Zona B.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional después de ganar el clásico

Gimnasia de Jujuy consiguió una victoria clave en la Fecha 29 de la Primera Nacional. Mirá cómo quedó en la tabla de posiciones de la Zona B.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional

Cómo quedó en la tabla Gimnasia de Jujuy: en qué posición se encuentra

El domingo 31 de agosto, Gimnasia de Jujuy se quedó con el clásico al vencer 1-0 aCentral Norte gracias al gol de Santiago Camacho, resultado que le permitió recuperar el liderazgo en la Zona B de la Primera Nacional. Con este triunfo, Gimnasia suma 54 puntos.

De todas formas, el conjunto dirigido por Módolo deberá aguardar el choque entre Gimnasia de Mendoza y Nueva Chicago para conocer su posición definitiva. Si el equipo mendocino empata o pierde, los jujeños seguirán en lo más alto. En cambio, una victoria del Blanquinegro lo dejaría un punto por encima del Lobo.

posicion tabla primera nacional

Los partidos que le quedan a Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional

Siguiendo con el exigente fixture que afronta el Lobo, en las próximas fechas deberá disputar dos encuentros consecutivos en condición de visitante. En total, le restan cinco finales decisivas en la fase regular para mantener viva la ilusión de ascender a la Primera División.

  • Fecha 30: Gimnasia de Mendoza (V)
  • Fecha 31: Nueva Chicago (V)
  • Fecha 32: Agropecuario (L)
  • Fecha 33: San Telmo (V)
  • Fecha 34: Chacarita (L)
image

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy: día y horario

El duelo directo por la cima de la Zona B será ante Gimnasia de Mendoza, el próximo domingo 7 de septiembre.

El encuentro se disputará en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie desde las 14.30 horas, con transmisión de TyC Sports. Además, podrá seguirse en Jujuy a través de la pantalla de Canal 4, por frecuencia 17 en analógico y 23 en HD.

EN VIVO: viví la previa de Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza

