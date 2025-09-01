Gimnasia de Jujuy es el único lider de la Zona B de la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional

Por la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy derrotó 1-0 a Central Norte de Salta y quedó cómo único puntero teniendo en cuenta que Gimnasia de Mendoza, que jugó este lunes, empató 1 a 1 ante Nueva Chicago.

Con este triunfo el Lobo jujeño suma 54 puntos, uno más que el conjunto mendocino, con quien se verá las caras el próximo domingo desde las 16 en condición de visitante.

Tabla de posiciones de la Primera Nacional Embed Los partidos que le quedan a Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional Siguiendo con el exigente fixture que afronta el Lobo, en las próximas fechas deberá disputar dos encuentros consecutivos en condición de visitante. En total, le restan cinco finales decisivas en la fase regular para mantener viva la ilusión de ascender a la Primera División.

Fecha 30: Gimnasia de Mendoza (V)

Fecha 31: Nueva Chicago (V)

Fecha 32: Agropecuario (L)

Fecha 33: San Telmo (V)

Fecha 34: Chacarita (L)

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy: día y horario El duelo directo por la cima de la Zona B será ante Gimnasia de Mendoza, el próximo domingo 7 de septiembre. El encuentro se disputará en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie desde las 14.30 horas, con transmisión de TyC Sports. Además, podrá seguirse en Jujuy a través de la pantalla de Canal 4, por frecuencia 17 en analógico y 23 en HD. EN VIVO: viví la previa de Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza Embed

