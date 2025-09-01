lunes 01 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de septiembre de 2025 - 19:51
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy es el único lider de la Zona B de la Primera Nacional

Este lunes, Gimnasia de Mendoza empató y no pudo alcanzar al Lobo jujeño en la tabla de posiciones. El finde, ambos clubes se enfrentarán.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional

Lee además
como quedo gimnasia de jujuy en la tabla de la primera nacional despues de ganar el clasico
Zona B.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional después de ganar el clásico
Pancho Maidana y Gimnasia de Jujuy se preparan  para el duelo clave contra Central Norte
Fútbol.

Maidana y Gimnasia de Jujuy se preparan para el duelo clave ante Central Norte

Con este triunfo el Lobo jujeño suma 54 puntos, uno más que el conjunto mendocino, con quien se verá las caras el próximo domingo desde las 16 en condición de visitante.

Tabla de posiciones de la Primera Nacional

Embed

Los partidos que le quedan a Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional

Siguiendo con el exigente fixture que afronta el Lobo, en las próximas fechas deberá disputar dos encuentros consecutivos en condición de visitante. En total, le restan cinco finales decisivas en la fase regular para mantener viva la ilusión de ascender a la Primera División.

  • Fecha 30: Gimnasia de Mendoza (V)
  • Fecha 31: Nueva Chicago (V)
  • Fecha 32: Agropecuario (L)
  • Fecha 33: San Telmo (V)
  • Fecha 34: Chacarita (L)

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy: día y horario

El duelo directo por la cima de la Zona B será ante Gimnasia de Mendoza, el próximo domingo 7 de septiembre.

El encuentro se disputará en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie desde las 14.30 horas, con transmisión de TyC Sports. Además, podrá seguirse en Jujuy a través de la pantalla de Canal 4, por frecuencia 17 en analógico y 23 en HD.

EN VIVO: viví la previa de Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional después de ganar el clásico

Maidana y Gimnasia de Jujuy se preparan para el duelo clave ante Central Norte

Milton Álvarez palpita el clásico del domingo: "Será un lindo partido para jugar"

Gimnasia de Jujuy recibe a Central Norte: venta de entradas y precios para el domingo

Bruno Amiconi será el árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte

Lo que se lee ahora
La irónica frase de Pierre Gasly después de la demora en dejar pasar a Colapinto en el GP de Países Bajos. video
Fórmula 1.

Pierre Gasly lanzó una irónica frase tras demorar en dejar pasar a Franco Colapinto

Las más leídas

Detienen a la madre de un bebé de dos meses internado con falta de higiene extrema.
Policiales.

Detienen a la mamá de un bebé internado por falta de higiene extrema

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
Crimen.

La relación de Matías Jurado con sus hijos y los sospechosos recorridos en colectivo

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Crimen.

Qué dijo la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional después de ganar el clásico
Zona B.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional después de ganar el clásico

Matías Jurado. video
Caso.

Un sobreviviente del presunto asesino serial de Jujuy reveló cómo captaba a sus víctimas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel