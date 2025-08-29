Milton Álvarez palpita el clásico del domingo: "Será un lindo partido para jugar"

Milton Álvarez y el clásico con Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy recibe este domingo a Central Norte de Salta desde las 16 horas en el estadio 23 de Agosto. El equipo de Matías Módolo es escolta de Gimnasia de Mendoza a solo una unidad y quiere ganar para arrebatarle la punta de la Zona B de la Primera Nacional.

“Será un lindo partido para jugar, importante y distinto, ahora con nuestra gente”, valoró Álvarez. “Estamos necesitando sumar de a tres para seguir peleando arriba. El grupo está con muchas ganas”, dijo y dejó un mensaje a los hinchas. “Los necesitamos para seguir empujando el carro todos juntos”.

El arquero de buenos desempeños, aseguró que la campaña “es muy buena”, pero agregó que “estamos decididos a ir a más. El objetivo es claro y en él tenemos la mira puesta”, y dijo que “todavía quedan seis finales”.

Milton Álvarez y el clásico con Gimnasia de Jujuy Milton Álvarez y el clásico con Gimnasia de Jujuy Comenzó la venta de entradas para los hinchas de Gimnasia de Jujuy Ya comenzó la venta de entradas, tanto on line como físicas, para el clásico del norte previsto para este domingo. Las on line a través de la página, mientras que las físicas se venden en las boleterías del estadio del barrio Luján. Los interesados en adquirir sus tickets físicos, pueden hacerlo pagando de contado efectivo con descuento, concurriendo a la boletería de plateas desde este viernes de 9 a 13 y de 17 a 21. La venta continuará el sábado 30, de 9 a 12 horas, en el mismo lugar y bajo idéntica modalidad de pago. Por otra parte, el domingo, día del partido, la venta se habilitará a las 12 horas en cada boletería. Dónde comprar las entradas Popular Norte, boletería ubicada sobre calle Santa Bárbara.

Popular Sur, boletería ubicada sobre calle Humahuaca.

Preferencial, boletería ubicada sobre colectora.

Platea, boletería ubicada sobre calle Humahuaca. Precio de las entradas Popular Mayor $25.000.

Popular Jubilado $15.000.

Popular Menor $10.000.

Preferencial Mayor $30.000.

Preferencial Jubilado $20.000.

Preferencial Menor $15.000.

Platea Mayor $40.000.

Platea Jubilado $30.000.

Platea Menor $20.000.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.