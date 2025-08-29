viernes 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 - 16:01
Fútbol.

Milton Álvarez palpita el clásico del domingo: "Será un lindo partido para jugar"

El arquero de Gimnasia de Jujuy, Milton Álvarez, se mostró confiado para el clásico con Central Norte.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Milton Álvarez y el clásico con Gimnasia de Jujuy

Milton Álvarez y el clásico con Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy recibe este domingo a Central Norte de Salta desde las 16 horas en el estadio 23 de Agosto. El equipo de Matías Módolo es escolta de Gimnasia de Mendoza a solo una unidad y quiere ganar para arrebatarle la punta de la Zona B de la Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy.
Primera Nacional.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla tras el empate y qué partidos le quedan
Gimnasia de Jujuy vs Central Norte de Salta se jugará sin visitantes.
Confirmado.

Gimnasia de Jujuy vs Central Norte de Salta se jugará sin hinchas visitantes

“Será un lindo partido para jugar, importante y distinto, ahora con nuestra gente”, valoró Álvarez. “Estamos necesitando sumar de a tres para seguir peleando arriba. El grupo está con muchas ganas”, dijo y dejó un mensaje a los hinchas. “Los necesitamos para seguir empujando el carro todos juntos”.

El arquero de buenos desempeños, aseguró que la campaña “es muy buena”, pero agregó que “estamos decididos a ir a más. El objetivo es claro y en él tenemos la mira puesta”, y dijo que “todavía quedan seis finales”.

Milton Álvarez y el clásico con Gimnasia de Jujuy
Milton Álvarez y el clásico con Gimnasia de Jujuy

Milton Álvarez y el clásico con Gimnasia de Jujuy

Comenzó la venta de entradas para los hinchas de Gimnasia de Jujuy

Ya comenzó la venta de entradas, tanto on line como físicas, para el clásico del norte previsto para este domingo. Las on line a través de la página, mientras que las físicas se venden en las boleterías del estadio del barrio Luján.

Los interesados en adquirir sus tickets físicos, pueden hacerlo pagando de contado efectivo con descuento, concurriendo a la boletería de plateas desde este viernes de 9 a 13 y de 17 a 21. La venta continuará el sábado 30, de 9 a 12 horas, en el mismo lugar y bajo idéntica modalidad de pago. Por otra parte, el domingo, día del partido, la venta se habilitará a las 12 horas en cada boletería.

Dónde comprar las entradas

  • Popular Norte, boletería ubicada sobre calle Santa Bárbara.
  • Popular Sur, boletería ubicada sobre calle Humahuaca.
  • Preferencial, boletería ubicada sobre colectora.
  • Platea, boletería ubicada sobre calle Humahuaca.

Precio de las entradas

  • Popular Mayor $25.000.
  • Popular Jubilado $15.000.
  • Popular Menor $10.000.
  • Preferencial Mayor $30.000.
  • Preferencial Jubilado $20.000.
  • Preferencial Menor $15.000.
  • Platea Mayor $40.000.
  • Platea Jubilado $30.000.
  • Platea Menor $20.000.

