martes 26 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de agosto de 2025 - 10:41
Confirmado.

Gimnasia de Jujuy vs Central Norte de Salta se jugará sin hinchas visitantes

El presidente de Gimnasia de Jujuy, Walter Morales, confirmó que el clásico del domingo 31 de agosto a las 16 horas se disputará únicamente con hinchas locales.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Gimnasia de Jujuy vs Central Norte de Salta se jugará sin visitantes.

Gimnasia de Jujuy vs Central Norte de Salta se jugará sin visitantes.

El esperado choque entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Central Norte de Salta, correspondiente a la fecha 29 de la Primera Nacional, tendrá una particularidad: se jugará sin público visitante. El encuentro está programado para el domingo 31 de agosto a las 16 horas en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy.

Lee además
cuando se juega el clasico entre gimnasia de jujuy y central norte de salta
Primera Nacional.

Cuándo se juega el clásico entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte de Salta
Gimnasia de Jujuy.
Primera Nacional.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla tras el empate y qué partidos le quedan

Una decisión tomada por seguridad

El presidente de Gimnasia, Walter Morales, confirmó que no se habilitará sector visitante para este partido. Explicó que la medida responde a un criterio de reciprocidad, ya que en el duelo de la primera rueda, disputado en Salta, los hinchas del Lobo tampoco pudieron asistir.

Además, destacó que se trata de una decisión preventiva en coordinación con las autoridades de seguridad, con el objetivo de reducir riesgos en un clásico de alta rivalidad regional.

Morales remarcó que la prioridad estará puesta en la parcialidad jujeña y expresó confianza en que la convocatoria será masiva. “Les vamos a mostrar que llenamos la cancha”, señaló, al subrayar la expectativa que genera el encuentro entre las dos instituciones más convocantes del norte argentino.

Gimnasia de Jujuy vs Central Norte de Salta se jugará sin visitantes
Gimnasia de Jujuy vs Central Norte de Salta se jugará sin visitantes.

Gimnasia de Jujuy vs Central Norte de Salta se jugará sin visitantes.

Antecedentes del clásico

La medida no resulta novedosa: en el partido de ida en Salta tampoco se permitió el ingreso de la hinchada jujeña, por lo que este clásico volverá a disputarse sólo con la presencia de la parcialidad local.

Con este esquema, las tribunas del estadio 23 de Agosto se teñirán únicamente de azul y blanco el próximo domingo, en una jornada que promete un clima deportivo intenso pese a la ausencia de hinchas visitantes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuándo se juega el clásico entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte de Salta

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla tras el empate y qué partidos le quedan

Gimnasia de Jujuy empató con Almirante Brown en Isidro Casanova

Gimnasia de Jujuy visita a Almirante Brown para recuperar la punta: hora, TV y formaciones

Gimnasia de Jujuy visita a Almirante Brown: "Un rival muy duro"

Lo que se lee ahora
cuando se juega el clasico entre gimnasia de jujuy y central norte de salta
Primera Nacional.

Cuándo se juega el clásico entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte de Salta

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Jujuy.

Hallazgo estremecedor en herramientas que usaba el presunto asesino serial de Jujuy

Reparación del acueducto de agua. video
Jujuy.

Este martes volvería el agua en los barrios afectados por la rotura del acueducto

Foto: MPA.
Repudiable.

Llevó a una mujer a un descampado, abusó de ella y le robó el celular

Nació enBolivia, se crió en Jujuy y es ídolo en un equipo de Chile video
Ovacionado.

Nació en Bolivia, se crió en Jujuy y es ídolo en un equipo de Chile

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel