Gimnasia de Jujuy vs Central Norte de Salta se jugará sin hinchas visitantes

Gimnasia de Jujuy vs Central Norte de Salta se jugará sin visitantes.

El esperado choque entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Central Norte de Salta, correspondiente a la fecha 29 de la Primera Nacional, tendrá una particularidad: se jugará sin público visitante. El encuentro está programado para el domingo 31 de agosto a las 16 horas en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy.

Una decisión tomada por seguridad El presidente de Gimnasia, Walter Morales, confirmó que no se habilitará sector visitante para este partido. Explicó que la medida responde a un criterio de reciprocidad, ya que en el duelo de la primera rueda, disputado en Salta, los hinchas del Lobo tampoco pudieron asistir.

Además, destacó que se trata de una decisión preventiva en coordinación con las autoridades de seguridad, con el objetivo de reducir riesgos en un clásico de alta rivalidad regional.

Morales remarcó que la prioridad estará puesta en la parcialidad jujeña y expresó confianza en que la convocatoria será masiva. “Les vamos a mostrar que llenamos la cancha”, señaló, al subrayar la expectativa que genera el encuentro entre las dos instituciones más convocantes del norte argentino.

Gimnasia de Jujuy vs Central Norte de Salta se jugará sin visitantes Gimnasia de Jujuy vs Central Norte de Salta se jugará sin visitantes. Antecedentes del clásico La medida no resulta novedosa: en el partido de ida en Salta tampoco se permitió el ingreso de la hinchada jujeña, por lo que este clásico volverá a disputarse sólo con la presencia de la parcialidad local. Con este esquema, las tribunas del estadio 23 de Agosto se teñirán únicamente de azul y blanco el próximo domingo, en una jornada que promete un clima deportivo intenso pese a la ausencia de hinchas visitantes.

