sábado 30 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de agosto de 2025 - 11:08
Fútbol.

Maidana y Gimnasia de Jujuy se preparan para el duelo clave ante Central Norte

Francisco Pancho Maidana, volante de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, dejó en claro que el equipo saldrá a la cancha con la determinación de siempre, con la vista puesta en la punta de la Primera Nacional.

Por  Agustín Weibel
Pancho Maidana y Gimnasia de Jujuy se preparan &nbsp;para el duelo clave contra Central Norte

Pancho Maidana y Gimnasia de Jujuy se preparan  para el duelo clave contra Central Norte

Gimnasia de Jujuy se prepara con la mente y el corazón enfocados en un nuevo desafío. El próximo encuentro ante Central Norte de Salta, crucial para las aspiraciones del equipo en la Primera Nacional Zona B, tiene a los jugadores del "Lobo" trabajando con una mentalidad ganadora. Francisco Maidana, volante clave del equipo, habló con los medios, destacando la importancia de este duelo y lo que representa para el equipo en la lucha por la punta.

Lee además
Bruno Amiconi será el árbirto del partido entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte
Primera Nacional.

Bruno Amiconi será el árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte
Gimnasiade Jujuy recibe a Central Norte
Clásico.

Gimnasia de Jujuy recibe a Central Norte: venta de entradas y precios para el domingo

Pancho Maidana y Gimnasia de Jujuy se preparan para el duelo clave contra Central Norte

“Vamos a salir a ganarlo, como lo hacemos en cada fecha”, afirmó Maidana, con la convicción que caracteriza a este Gimnasia, un equipo que se ha ganado el respeto por su actitud y su juego. El volante, quien es una pieza fundamental en el esquema del entrenador, se mostró optimista, pero sin dejar de lado la seriedad que exige un partido como el del domingo frente a Central Norte.

Si bien para “Pancho” el duelo ante el equipo salteño tiene un tinte especial por su formación en el club y todo lo que representa un clásico, dejó claro que el enfoque sigue siendo el mismo: “Tenemos un objetivo grande y no lo perdemos de vista”, sentenció. El partido será de vital importancia para seguir sumando y mantener la pelea en los primeros lugares de la tabla.

El volante destacó la preparación del equipo para este partido, resaltando que “trabajamos muy bien durante toda la semana y estamos listos para jugar un partido duro, lindo y de mucho interés”. Además, en cuanto a la motivación de los hinchas y la ansiedad por ganar, Maidana fue claro: “La gente querrá ganarlo desde el minuto uno, pero nosotros tenemos que mantenernos al margen de esa ansiedad y enfocarnos en nuestro juego”.

El "Lobo" ya tiene en mente lo que sigue después de Central Norte. Con seis finales por delante, Maidana subraya la importancia de seguir sumando puntos y de “hacerlo de a tres” en cada oportunidad que se presente. “Así llegaremos pelando hasta el final”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Bruno Amiconi será el árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte

Gimnasia de Jujuy recibe a Central Norte: venta de entradas y precios para el domingo

Gimnasia (J) y Central Norte se miden por la fecha 29 de la zona B

Milton Álvarez palpita el clásico del domingo: "Será un lindo partido para jugar"

Gimnasia de Jujuy vs Central Norte de Salta se jugará sin hinchas visitantes

Las más leídas

Matías Jurado. video
Caso.

Un sobreviviente del presunto asesino serial de Jujuy reveló cómo captaba a sus víctimas

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Continuan los estudios y relevamientos en la Iglesia Catedral para su restauración. video
Jujuy.

Revelaron cuál fue el detonante del derrumbe de la Iglesia Catedral

Sahumó la Bombonera y Boca volvió al triunfo.
Sahumado.

El jujeño que llevó el ritual de la Pachamama a La Bombonera para ahuyentar malas energías

Manuel Adorni habló sobre los audios del escándalo
Escándalo.

Manuel Adorni habló de los audios: "Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel