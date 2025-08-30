Maidana y Gimnasia de Jujuy se preparan para el duelo clave ante Central Norte

Pancho Maidana y Gimnasia de Jujuy se preparan para el duelo clave contra Central Norte

Gimnasia de Jujuy se prepara con la mente y el corazón enfocados en un nuevo desafío. El próximo encuentro ante Central Norte de Salta, crucial para las aspiraciones del equipo en la Primera Nacional Zona B, tiene a los jugadores del "Lobo" trabajando con una mentalidad ganadora. Francisco Maidana, volante clave del equipo, habló con los medios, destacando la importancia de este duelo y lo que representa para el equipo en la lucha por la punta.

Pancho Maidana y Gimnasia de Jujuy se preparan para el duelo clave contra Central Norte “Vamos a salir a ganarlo, como lo hacemos en cada fecha”, afirmó Maidana, con la convicción que caracteriza a este Gimnasia, un equipo que se ha ganado el respeto por su actitud y su juego. El volante, quien es una pieza fundamental en el esquema del entrenador, se mostró optimista, pero sin dejar de lado la seriedad que exige un partido como el del domingo frente a Central Norte.

Si bien para “Pancho” el duelo ante el equipo salteño tiene un tinte especial por su formación en el club y todo lo que representa un clásico, dejó claro que el enfoque sigue siendo el mismo: “Tenemos un objetivo grande y no lo perdemos de vista”, sentenció. El partido será de vital importancia para seguir sumando y mantener la pelea en los primeros lugares de la tabla.

El volante destacó la preparación del equipo para este partido, resaltando que “trabajamos muy bien durante toda la semana y estamos listos para jugar un partido duro, lindo y de mucho interés”. Además, en cuanto a la motivación de los hinchas y la ansiedad por ganar, Maidana fue claro: “La gente querrá ganarlo desde el minuto uno, pero nosotros tenemos que mantenernos al margen de esa ansiedad y enfocarnos en nuestro juego”.

El "Lobo" ya tiene en mente lo que sigue después de Central Norte. Con seis finales por delante, Maidana subraya la importancia de seguir sumando puntos y de “hacerlo de a tres” en cada oportunidad que se presente. “Así llegaremos pelando hasta el final”, concluyó.

