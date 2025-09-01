Pierre Gasly lanzó una irónica frase tras demorar en dejar pasar a Franco Colapinto

La irónica frase de Pierre Gasly después de la demora en dejar pasar a Colapinto en el GP de Países Bajos.

En el Gran Premio de Países Bajos , Franco Colapinto mostró su desempeño más destacado al volante del A525 desde su incorporación a Alpine . Tras las críticas emitidas horas antes por Briatore , el piloto argentino respondió con acciones en la pista , aunque un fallo estratégico le impidió pelear por los primeros puntos .

Su 11° puesto en Zandvoort lo dejó a las puertas de obtener su primer punto de la temporada 2025 . En declaraciones a los medios, Colapinto cuestionó la conducción de la situación , mientras que su compañero, Pierre Gasly , lanzó comentarios irónicos y directos sobre lo ocurrido.

El piloto galo fue superado por Esteban Ocon (Haas) en los últimos giros, después de que el desgaste de sus neumáticos duros redujera su ritmo. Mientras tanto, Colapinto , que había pasado por boxes momentos antes para intentar un último stint con gomas blandas , se acercaba rápidamente.

El argentino mostraba un mejor desempeño que su compañero, quien intentó mantener su posición, pero finalmente tuvo que ceder tras la instrucción del equipo , aunque ya era demasiado tarde para alcanzar a Ocon .

“Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”, señaló el piloto de Pilar ante los medios, mientras que su colega francés optó por respuestas concisas. En un momento, incluso interrumpió a un periodista antes de que terminara su pregunta sobre por qué no entró a cambiar neumáticos como hizo Franco: “Sí, decidimos quedarnos afuera. Fue un poco arriesgado y desafortunadamente no funcionó”.

Luego lo interrogaron sobre si podía esperarse una mejora del auto hacia el cierre de la temporada, y respondió con un comentario cargado de ironía y una leve sonrisa: “Sí, intentaremos ganar el próximo fin de semana”. Cabe resaltar que Gasly acumuló los 20 puntos que Alpine ostenta en el campeonato de constructores, mientras que su compañero de monoplaza sigue siendo el único piloto de la parrilla actual sin unidades sumadas en pista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/porqueTTarg/status/1962169443359903886&partner=&hide_thread=false "Pierre Gasly"



Por el bloqueo del piloto francés a Franco Colapinto, que le terminó costando los puntos a Alpine en el #DutchGP pic.twitter.com/EdpiE65wq7 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 31, 2025

Oportunidades perdidas y tensión en el equipo

Por otro lado, el equipo desaprovechó la oportunidad de sumar puntos, situación que se complica aún más por la competencia directa con un piloto de Haas (Ocon), que pasó de 35 a 44 puntos. Aunque aún se mantiene penúltimo en el campeonato, le sacó una ventaja mayor al equipo francés a falta de nueve carreras para el cierre de la temporada.

La actuación de Franco Colapinto en la carrera estuvo marcada por este incidente, y el piloto argentino dejó en claro su frustración con su ingeniero de pista, Stuart Barlow. “¡Ey, díganle (a Gasly) que me deje pasar!”, exclamó el joven de 22 años. Solo entonces su equipo autorizó el cambio de posiciones, y el sudamericano insistió en que actuaran con rapidez: “¡Vamos, chicos! Gracias, gracias”. Al cruzar la meta, no disimuló su enojo por quedarse a las puertas de conseguir su primer punto del año: “Ahhhh, la concha de la lora… Ahhh, la puta madre”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1962171974026768790&partner=&hide_thread=false "SIENTO QUE NO NOS AYUDAMOS PARA NADA ENTRE NOSOTROS"



Franco Colapinto habló sobre el trabajo de Alpine y la situación con Pierre Gasly en el final del #DutchGP.



Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/PbdgyzchO1 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 31, 2025

Pocos minutos más tarde, el piloto continuó mostrando su molestia ante las cámaras y los periodistas: “Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Tenemos que enfocarnos en estar un poquito más seguros de qué hacer en cada momento. Hoy pude haber sumado un punto simple y no lo hicimos”.

“Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlo sumado. No había que esforzarse mucho. Estoy triste, porque podría haber sumado uno o dos puntos hoy. Era bastante simple. Una pena, a enfocarse en la próxima”. aseguró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ColapintoFiles/status/1961731244607086717&partner=&hide_thread=false | Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Paddock

Récord personal de Franco Colapinto y respaldo de su entorno

La salida de Lando Norris (McLaren) provocó la entrada del Safety Car a siete vueltas del cierre de la carrera. Colapinto aprovechó la pausa para calzar los neumáticos más blandos y buscar el máximo rendimiento desde la relanzada. Al reanudarse la competencia, superó a Nico Hülkenberg (Sauber), quien llevaba gomas desgastadas.

La demora de Gasly en cederle el lugar lo mantuvo alejado de Esteban Ocon. A pesar de girar dos segundos más rápido que el piloto de Haas en la vuelta final (1:13.049 frente a 1:15.131), Colapinto no logró alcanzar el 11° puesto, que finalmente ascendió a décimo tras la penalización de Kimi Antonelli.

El asesor de Alpine, Flavio Briatore, prefirió no profundizar en el intercambio de críticas entre los pilotos del equipo y se centró en resaltar la actuación de Colapinto: “Franco tuvo una actuación excelente, probablemente la más sólida de la temporada hasta la fecha”.

Por su parte, uno de los representantes del argentino, Jamie Campbell-Walter, junto a su esposa María Catarineu, dejó un mensaje contundente tras la carrera en Países Bajos: “¿Qué carrera! ¡Bien hecho, hombre! Condujiste bien todo el fin de semana. Tu comportamiento después de la carrera merece un gran aplauso. Nunca es fácil con tanta adrenalina, tener un micrófono adelante y que hayas respondido a la perfección. Cada vez estamos más cerca, te merecías un punto hoy”.