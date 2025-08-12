10 motivos por los que Franco Colapinto tiene chances de ser titular en la Fórmula 1 en 2026

Las 10 razones por las que Colapinto tiene chances concretas de ser titular en la Fórmula 1 en 2026.

Franco Colapinto seguirá participando en la temporada 2025 de Fórmula 1 , tal como Infobae adelantó el 30 de junio . El joven piloto argentino hizo todo lo que estuvo a su alcance manejando el Alpine A525 , un monoplaza que mostró una notable caída en su rendimiento, sumado a fallas estratégicas y dos paradas en boxes en la carrera de Hungría .

A sus 22 años , Colapinto saca el máximo provecho de su situación y merece mantener su puesto como piloto titular, respaldado por su actuación en los primeros ocho Grandes Premios y otros factores favorables.

En el mundo del automovilismo se suele decir que los verdaderos protagonistas son los pilotos , pero sin un buen auto, incluso los más talentosos enfrentan grandes obstáculos. Por ejemplo, Ayrton Senna en 1993 logró imponerse con un McLaren-Ford frente a los poderosos Williams-Renault , aunque finalmente fue Alain Prost quien se coronó campeón.

En 1996 , Michael Schumacher logró tres victorias manejando un Ferrari aún en proceso de desarrollo. Por su parte, desde 2022 , Lewis Hamilton ha enfrentado dificultades debido al efecto suelo y a un auto menos competitivo. A pesar de contar con el monoplaza más limitado y sin actualizaciones desde España, Colapinto ha progresado notablemente y ha demostrado estar en condiciones de seguir como piloto titular en 2026 .

Adaptación veloz. Colapinto debutó en la séptima fecha, sin el ritmo habitual de los otros 19 competidores. El 16 de mayo, en Imola, fue la primera vez que se puso al volante del A525, el auto del equipo francés. Ese sábado quedó a apenas tres décimas de su compañero Pierre Gasly y, al igual que en sus tiempos en categorías menores con pocos recursos para hacer pruebas adicionales, no desentonó luego de sus primeros nueve Grandes Premios con Williams en 2024.

Pese a correr con el peor auto de la F1 en 2025, Colapinto le sacó agua a las piedras, como en esta postal con una goma trasera izquierda en plena exigencia.

Impactó. En apenas su cuarto evento, Colapinto logró superar a Gasly, a pesar de que este último tuvo problemas de tráfico durante la clasificación en Canadá. Sin embargo, el logro corresponde a Franco, que avanzó hasta la Q2. La notable diferencia en experiencia entre ambos destaca el desempeño del piloto argentino en Gilles Villeneuve y en otras competencias donde los tiempos estuvieron más parejos.

El factor humano. Contar con un coche falto de ritmo, un motor que pierde entre 20 y 30 caballos respecto a Mercedes, Ferrari y Honda, junto a errores tácticos, fallas mecánicas (que le impidieron avanzar a Q2 en España y largar en Gran Bretaña) y dos detenciones en boxes que le costaron 18 segundos en Hungría, complicaron la tarea de Colapinto. Sin embargo, mantuvo la serenidad y, salvo la frustración en Silverstone, completó todas las carreras que comenzó.

La rivalidad interna que impulsa el rendimiento

Duelo interno con Gasly. En el automovilismo, se suele afirmar que el rival más importante para un piloto es su propio compañero de equipo. A pesar de que el francés acumula 167 Grandes Premios, ocho temporadas, una victoria y cinco podios, el argentino, con solo 17 competencias, estuvo a la altura e incluso lo superó en Hungría. Juan Cruz Álvarez, ex piloto y analista, indicó que esta situación podría repetirse. En el circuito de Hungaroring, Franco logró avanzar a Q2 y durante la carrera fue 186 milésimas más veloz que Gasly.

Las diferencias de Gasly sobre Colapinto fueron lógicas y el argentino llegó a ser más rápido en Hungría.

Considerando un total de nueve carreras y una Sprint, Gasly lleva la ventaja por 5 a 4, pero cuenta con mucha mayor experiencia y más kilómetros recorridos con Alpine. Por su parte, Colapinto apenas suma nueve presentaciones con el equipo de Enstone.

Acuerdo a largo plazo. Colapinto llegó a Alpine en calidad de cedido por Williams, firmando un contrato por cinco años, tal como confirmó su representante María Catarineu a Infobae. Independientemente de los resultados deportivos, este pacto demuestra la confianza que el equipo francés tiene en él. Franco es un recurso valioso para Alpine. Aunque existen cuatro pilotos de reserva —Paul Aron, Jack Doohan, Ryo Hirakawa y Kush Maini—, mientras sostenga su nivel, nadie podrá cuestionar su lugar.

Respaldo clave: confianza del equipo y patrocinadores

Flavio Briatore. El ejecutivo asesor de Alpine fue quien lo incorporó y negoció con James Vowles. Los gestos de Briatore frente a algún error o despiste de Franco en la clasificación de Gran Bretaña no deben interpretarse como falta de apoyo. El italiano defendió al piloto y descartó los rumores sobre una posible salida y su sustitución por Paul Aron, uno de los pilotos suplentes.

En Mónaco, donde consiguió su mejor resultado, 13°, al igual que en Canadá.

Apoyo financiero. Entre los patrocinadores de Alpine, en la cuarta posición, figura una destacada empresa argentina multinacional dedicada a la venta electrónica. Su director ejecutivo, Marcos Galperín, dejó entrever que Franco permanecerá en 2026 al bromear sobre ayudarlo con el cambio de neumáticos. Asimismo, una relevante compañía latinoamericana de telecomunicaciones se sumó gracias a su influencia.

Esto representa apenas el comienzo de una cartera de patrocinadores que podría ampliarse si Colapinto continúa como piloto titular en 2026, algo fundamental para un equipo que, en caso de quedar último en el Campeonato de Constructores, verá reducidos sus ingresos.

Balance completo. Franco participó en los últimos nueve Grandes Premios de 2024 y este año alcanzará 18 competencias con Alpine. Sumará 27 en total, convirtiéndose en el tercer piloto argentino con más carreras, detrás de Carlos Alberto Reutemann (146) y Juan Manuel Fangio (51), superando a José Froilán González (26). Merece, al menos, un año completo de experiencia, lo que ocurrirá en 2026 si sigue como titular, cuando afrontará su primera pretemporada en la Fórmula 1.

Colapinto Franco Colapinto y Flavio Briatore. (Foto: Instagram / @alpinef1team)

Proyección y crecimiento constante de Franco Colapinto

Potencial. El piloto nacido en Pilar es el mismo que impresionó en Williams el año pasado y sigue demostrando su habilidad al volante. A pesar de no contar con el auto más competitivo, su entorno evalúa minuciosamente todos los aspectos: rendimiento en cada sector del circuito, sesiones de entrenamiento, clasificación, ritmo de carrera, comparación con su coequipier, cuidado del vehículo y errores cometidos.

Su desempeño es seguido atentamente tanto por Alpine como por otras escuderías, lo que lo posiciona como una opción interesante para posibles fichajes. Fuera de su accidente en Imola, el despiste en la clasificación de Silverstone y la obstrucción a Oscar Piastri en Austria (donde también recibió un toque de Yuki Tsunoda), no se registran fallas significativas en su rendimiento.

Proceso de crecimiento. Vinculado al punto anterior, se refleja en su comportamiento tanto dentro como fuera del vehículo. Colapinto siempre ha mostrado profesionalismo y, a pesar de no haber podido desplegar todo su potencial este año, se mantuvo sereno.

Franco Colapinto

Demostró una constante fortaleza mental en cada carrera, evitó críticas hacia el equipo tras los errores en Hungría e incluso felicitó a su ingeniero de pista, Stuart Barlow, por su boda. Franco posee una habilidad especial para fomentar un ambiente armonioso en momentos difíciles. La buena relación interna resulta clave.

Actualmente, Colapinto está disfrutando de un descanso merecido. Cuando la competencia se reanude el 28 de agosto en el Autódromo de Zandvoort, sede del Gran Premio de los Países Bajos, seguirá consolidando su continuidad. Por ahora, ha demostrado que merece conservar su puesto como piloto titular en 2026.