Franco Colapinto escaló un puesto y terminó 7° en Miami por una sanción a Leclerc

Franco Colapinto fue promovido a 7° por una penalización a Charles Leclerc de +20s por cortar la pista después de su trompo en la última vuelta.

Franco Colapinto terminó 7° en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, luego de que la FIA confirmara una sanción de 20 segundos contra Charles Leclerc . El piloto argentino de Alpine había finalizado octavo en pista, pero escaló una posición en la clasificación final tras la penalización al corredor de Ferrari.

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Con este resultado, Colapinto sumó seis puntos para Alpine en el Campeonato de Pilotos y de Constructores. En un primer momento, al finalizar octavo, le correspondían cuatro unidades, pero la sanción a Leclerc modificó el resultado final.

Franco Colapinto fue promovido a 7° por una penalización a Charles Leclerc de +20s por cortar la pista después de su trompo en la última vuelta.

La modificación en la clasificación se dio por una penalización aplicada a Charles Leclerc , quien recibió 20 segundos de sanción después del Gran Premio de Miami. Esa decisión le permitió a Colapinto subir del octavo al séptimo lugar.

El argentino completó así una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la Fórmula 1. Ya había tenido un fin de semana sólido en Miami, donde logró meterse entre los diez mejores y sostenerse en zona de puntos durante la carrera.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari. (Foto: Reuters) Fórmula 1: Charles Leclerc, piloto de Ferrari. (Foto: Reuters)

Un resultado clave para Alpine

El séptimo puesto representa un envión importante para Colapinto y para Alpine, que necesitaba sumar en el campeonato. El piloto argentino volvió a mostrar regularidad, aprovechó sus oportunidades y cerró un fin de semana muy positivo en Estados Unidos.

La carrera fue ganada por Kimi Antonelli, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri, quienes completaron el podio del Gran Premio de Miami.

Cuándo vuelve a correr Colapinto

Después del GP de Miami, Franco Colapinto tendrá unas semanas de descanso antes de volver a competir. Su próxima presentación será en el Gran Premio de Canadá, que se correrá entre el 22 y el 24 de mayo en el Circuito Gilles-Villeneuve, en Montreal.