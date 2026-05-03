Franco Colapinto escaló un puesto y terminó 7° en Miami por una sanción a Leclerc

Franco Colapinto terminó 7° en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, luego de que la FIA confirmara una sanción de 20 segundos contra Charles Leclerc. El piloto argentino de Alpine había finalizado octavo en pista, pero escaló una posición en la clasificación final tras la penalización al corredor de Ferrari.
Con este resultado, Colapinto sumó seis puntos para Alpine en el Campeonato de Pilotos y de Constructores. En un primer momento, al finalizar octavo, le correspondían cuatro unidades, pero la sanción a Leclerc modificó el resultado final.
resultado en un GP de Fórmula 1.
Franco Colapinto fue promovido a 7° por una penalización a Charles Leclerc de +20s por cortar la pista después de su trompo en la última vuelta.
Oficialmente, el argentino consigue su mejor resultado en un GP de Fórmula 1.
Por qué Colapinto terminó 7° en Miami
La modificación en la clasificación se dio por una penalización aplicada a Charles Leclerc, quien recibió 20 segundos de sanción después del Gran Premio de Miami. Esa decisión le permitió a Colapinto subir del octavo al séptimo lugar.
El argentino completó así una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la Fórmula 1. Ya había tenido un fin de semana sólido en Miami, donde logró meterse entre los diez mejores y sostenerse en zona de puntos durante la carrera.
Charles Leclerc, piloto de Ferrari. (Foto: Reuters)
Fórmula 1: Charles Leclerc, piloto de Ferrari. (Foto: Reuters)
Un resultado clave para Alpine
El séptimo puesto representa un envión importante para Colapinto y para Alpine, que necesitaba sumar en el campeonato. El piloto argentino volvió a mostrar regularidad, aprovechó sus oportunidades y cerró un fin de semana muy positivo en Estados Unidos.
La carrera fue ganada por Kimi Antonelli, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri, quienes completaron el podio del Gran Premio de Miami.
Cuándo vuelve a correr Colapinto
Después del GP de Miami, Franco Colapinto tendrá unas semanas de descanso antes de volver a competir. Su próxima presentación será en el Gran Premio de Canadá, que se correrá entre el 22 y el 24 de mayo en el Circuito Gilles-Villeneuve, en Montreal.
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