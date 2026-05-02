Colapinto acelera en Miami: largará 8° y sueña con sus primeros puntos en la F1

El argentino Franco Colapinto firmó otra sólida actuación en el Gran Premio de Miami y largará desde la octava posición en la carrera principal del domingo. Tras la clasificación, el piloto de Alpine F1 Team destacó su rendimiento y el progreso del equipo: “Es un gran día”.

Deportes. Boca ganó en Santiago, quedó líder y piensa en la Libertadores

Deportes. Colapinto larga 8° en la Sprint del GP de Miami: horario, claves y TV

Colapinto completó un fin de semana en alza en el circuito montado alrededor del Hard Rock Stadium, donde logró meterse nuevamente en la Q3 y consolidar su mejor desempeño en clasificación dentro de la categoría.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (19)

Tras la sesión, el piloto de 22 años analizó su trabajo con autocrítica y optimismo:

“Estoy contento. Hice una qualy muy sólida. Me sentí cómodo empujando, yendo más al límite. Hay cosas para mejorar todavía”, señaló.

El argentino también destacó que, a pesar de algunas limitaciones técnicas, logró maximizar el rendimiento del auto: “Creo que lo maximicé con lo que teníamos. Es un gran día para mí y para el equipo”.

Diferencias técnicas y evolución

Franco Colapinto Franco Colapinto en Miami.

Uno de los puntos que marcó Colapinto fue la diferencia en el alerón trasero respecto a su compañero Pierre Gasly, quien cuenta con una versión más evolucionada.

Según explicó, esa variante incide directamente en la estabilidad del monoplaza: “Al tener menos carga atrás voy patinando más y eso me complica en carrera”.

Se espera que ambos pilotos dispongan de la misma especificación a partir del próximo Gran Premio en Canadá.

Sprint con dificultades

franco colapinto Arranca la Fórmula 1 en Japón y Franco Colapinto sale a pista desde este jueves

En la carrera Sprint, Colapinto no pudo sostener su posición inicial. Un leve toque con Max Verstappen en la largada condicionó su rendimiento y lo relegó en el clasificador.

“Me hizo perder dos puestos. Sin ese toque podría haber sumado puntos”, explicó.

Finalmente, el argentino terminó en la décima posición, luego de ser superado en las últimas vueltas.

El piloto también resaltó su buen desempeño en trazados desconocidos o semiurbanos: “Por alguna razón, en los circuitos que no conozco ando mejor. Este año fue todo nuevo y eso fue un desafío, pero ahora empiezo a sentirme más cómodo”.

Expectativa para la carrera principal

La carrera del domingo se disputará desde las 17:00 (hora argentina) a 57 vueltas y con pronóstico de lluvia, un factor que podría alterar las estrategias y abrir oportunidades.

Con un lugar dentro del top 10 en la grilla, Colapinto tiene una posibilidad concreta de sumar sus primeros puntos y confirmar el crecimiento que viene mostrando en la Fórmula 1.

El rendimiento en Miami no solo refuerza su confianza, sino que también posiciona al argentino como una de las revelaciones del fin de semana.