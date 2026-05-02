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2 de mayo de 2026 - 17:33
Deportes.

Gimnasia de Jujuy: todo listo para defender la cima ante Maipú en el 23 de Agosto

Gimnasia de Jujuy cerró una semana clave de entrenamientos de cara al partido del domingo ante Maipú de Mendoza en una nueva fecha de la Primera Nacional.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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El “Lobo” llega como puntero de la Zona B con 22 unidades y atraviesa un momento de solidez que lo posiciona como protagonista. El empate frente a Atlético Rafaela no alteró su lugar en la tabla, pero sí reforzó la necesidad de volver al triunfo para marcar distancia en un torneo de márgenes ajustados.

Enfrente estará un Maipú que busca regularidad. El conjunto mendocino, que viene de superar a Almagro, intentará aprovechar su envión para sumar en una cancha siempre exigente.

Un partido que trasciende lo deportivo

La jornada no solo tendrá fútbol. En el estadio se llevará adelante una campaña de concientización vinculada al respeto e inclusión de personas con Trastorno del Espectro Autista, sumando un mensaje social a un escenario de alta convocatoria.

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Intensidad, identidad y localía

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (17)
Gimnasia de Jujuy: todo listo para defender la cima ante Maip&uacute; en el 23 de Agosto

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Dentro del plantel jujeño, el mensaje es claro: sostener la intensidad como marca registrada. El delantero Axel Pinto lo sintetizó con precisión al destacar que el equipo trabaja con foco y compromiso para “seguir en la cima”. La localía aparece como un factor determinante. En el 23 de Agosto, Gimnasia no solo juega: impone ritmo, presión y protagonismo. Esa identidad será clave ante un rival que propondrá su propio partido.

Con el torneo entrando en una etapa donde cada punto comienza a pesar, el equipo jujeño sabe que sostener el liderazgo no es solo una cuestión estadística, sino también anímica. Ganar en casa significaría reafirmar su condición de candidato y fortalecer un proyecto que apunta alto.

La tarde del domingo ofrecerá más que un partido: será una nueva medida para un Gimnasia que quiere consolidar su camino y seguir construyendo, fecha a fecha, su aspiración de máxima.

Gimnasia de Jujuy: 50% off para hinchas acompañantes de socios ante Maipú

Gimnasia de Jujuy lanzó una promoción para el domingo en el 23 de Agosto: los socios podrán llevar acompañantes con 50% de descuento. Aplica a todos los sectores, se paga en efectivo en boletería y el partido arranca 15:30.

En la previa, la dirigencia confirmó una promoción especial para incentivar la presencia del público en un encuentro importante: los socios podrán asistir con uno o más acompañantes, quienes ingresarán abonando en efectivo el 50% del valor de la entrada en boletería.

Desde el club detallaron que la promoción es válida para todos los sectores del estadio, por lo que el beneficio aplica sin distinción de tribunas. Además, remarcaron que el partido llega en un momento clave del campeonato y convocaron a “copar” el estadio para acompañar al equipo.

Por último, se recomendó a los socios verificar el estado de cuenta con anticipación para evitar contratiempos al momento del ingreso al 23 de Agosto el día del partido.

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