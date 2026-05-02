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2 de mayo de 2026 - 18:28
Deportes.

Boca ganó en Santiago, quedó líder y piensa en la Libertadores

Boca le ganó a Central Córdoba en Santiago del Estero y quedó como líder de la zona A. El equipo de Úbeda se impuso con goles de Velasco y Giménez.

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El equipo, conducido por Claudio Úbeda, presentó una formación alternativa, con la mira puesta en el próximo compromiso ante Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores. Aun así, logró imponerse en un partido exigente y asegurar una posición favorable de cara a la fase final.

Golpes en el momento justo

Úbeda plantará el primer once del año para el debut -no oficial- en La Bombonera de este miércoles, por la Copa Miguel Ángel Russo.
Boca gan&oacute; en Santiago, qued&oacute; l&iacute;der y piensa en la Libertadores

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Durante buena parte del primer tiempo, Boca manejó la pelota y generó las situaciones más claras. Sin embargo, el quiebre llegó en los minutos finales.

A los 43, Alan Velasco abrió el marcador con un remate que se desvió y dejó sin reacción al arquero Alan Aguerre. Apenas un minuto después, Milton Giménez amplió la ventaja tras una asistencia de Zeballos, en una acción que reflejó la contundencia del conjunto visitante.

Ese doble impacto le permitió al “Xeneize” irse al descanso con una ventaja de 2-0 y el control del partido.

Reacción local y cierre con tensión

En el complemento, el equipo santiagueño reaccionó. A los 13 minutos, Michael Santos descontó tras una jugada de pelota parada que fue revisada y convalidada por el VAR.

Con el 2-1, el partido ganó en intensidad. Central Córdoba adelantó líneas y puso en aprietos a Boca, que respondió con solidez defensiva y tuvo en Leandro Brey a una de sus figuras, con una atajada clave en el tramo final.

También hubo margen para liquidarlo: sobre el cierre, Merentiel contó con una oportunidad clara tras asistencia de Aranda, pero no logró definir con precisión.

Boca, líder y con la mirada en lo que viene

Defensa y Justicia y Boca jugarán este jueves desde las 20.00 en un Estadio Norberto Tito Tomaghello que tendrá ambas hinchadas.
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Con este triunfo, Boca quedó como líder de su zona, aunque podría ser superado por Estudiantes de La Plata o alcanzado por Vélez Sarsfield, dependiendo de sus resultados.

Más allá de la tabla, el equipo consiguió su objetivo inmediato: sumar y rotar jugadores sin perder competitividad. Ahora, el foco se traslada a la Copa Libertadores, donde buscará dar otro paso en un calendario que no da respiro.

La victoria en Santiago dejó algo más que tres puntos: mostró un plantel con variantes y capacidad de respuesta, incluso en contextos adversos. Un rasgo clave para lo que viene.

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