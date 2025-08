Una buena para Franco Colapinto: Flavio Briatore lo elogió tras la clasificación en Hungría

Briatore admitió, sin embargo, que el monoplaza no está al nivel para pelear por posiciones destacadas: “ Debemos seguir mejorando nuestro paquete general si queremos pelear por puntos de forma regular”.

Franco Colapinto El italiano espera un poco de lluvia durante la carrera para aumentar la chance de anotar con el auto de Franco Colapinto.

Estrategia y clima: la esperanza para Hungría

Consciente de las limitaciones técnicas, el jefe del equipo dejó una pequeña puerta abierta a las sorpresas: “El pronóstico para mañana es un poco irregular. Un poco de lluvia podría mejorar nuestras posibilidades”.

En Alpine anticipan una estrategia flexible, listos para aprovechar cualquier cambio de condiciones durante la carrera.

Temporada complicada, pero con regularidad

El contexto técnico no ayuda: los monoplazas de Alpine no reciben actualizaciones importantes desde Barcelona, cuando se incorporó un nuevo piso. Desde entonces, los autos han perdido terreno frente a otras escuderías, y no se prevén mejoras adicionales en lo que resta del año. La inversión ya está puesta en el modelo de 2026, que debutará con un nuevo reglamento técnico en la Fórmula 1.

A pesar de esto, Colapinto no baja los brazos. Su regularidad en clasificación y su crecimiento dentro del equipo empiezan a marcar una diferencia. En Hungría, su actuación volvió a ponerlo en el foco, tanto por parte de la prensa especializada como de los directivos de Alpine.

Últimas carreras de Franco Colapinto

Pese a este escenario, Colapinto mantiene un desempeño consistente.