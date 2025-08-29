viernes 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 - 16:03
Fórmula 1.

La dura frase de Briatore contra Franco Colapinto: "No es lo que esperaba"

Briatore lanzó duras críticas a Colapinto, abrió una gran incógnita para el futuro del piloto encendió la polémica entre los seguidores de la Fórmula 1.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Briatore: No estoy contento con el resultado, eso es lo importante, él se esfuerza mucho, nosotros nos esforzamos mucho con el equipo, pero no es lo que esperaba de Colapinto.

Briatore: "No estoy contento con el resultado, eso es lo importante, él se esfuerza mucho, nosotros nos esforzamos mucho con el equipo, pero no es lo que esperaba de Colapinto."

Flavio Briatore respaldó a Colapinto, pero en el GP de Países Bajos tuvo durísimas declaraciones. (Foto: flaviobriatore/IG)

Flavio Briatore respaldó a Colapinto, pero en el GP de Países Bajos tuvo durísimas declaraciones. (Foto: flaviobriatore/IG)

En la previa del Gran Premio de Países Bajos, el empresario italiano Flavio Briatore —asesor deportivo de Alpine— apuntó directamente contra Franco Colapinto con declaraciones que generaron indignación entre los fanáticos argentinos.

Criticas a Colapinto

La dura frase de Briatore contra Franco Colapinto que enfureció a los fanáticos: “No es lo que esperaba”

“No es lo que esperaba”

En una conferencia oficial, Briatore evaluó el presente de la escudería francesa y lanzó una frase lapidaria sobre el piloto de Pilar: “Quizás no era el momento para tener a Franco en la Fórmula 1. Tal vez necesite uno o dos años más. No es lo que esperaba”.

“Ya lo he visto todo, no necesito ver nada más. Es difícil, para el piloto es muy difícil lidiar con este auto. Este carro es muy, muy pesado, muy, muy rápido. Y para un joven piloto, para ponerlo en un Fórmula 1... tal vez no era el momento de tener a Franco″, soltó el italiano en la conferencia de prensa oficial de la F1.

Estas palabras revolucionaron a todos los fanáticos y rápidamente se viralizó en las redes sociales. “Tal vez necesite otro año para ser parte de la Fórmula 1. Y no estoy feliz. El resultado, lo importante es el resultado. El piloto trabaja e intenta muy duro, con el ingeniero para que complacerlo en todo, pero realmente no es lo que esperaba de Colapinto”, agregó.

Las palabras sorprendieron por el tono y por el contexto, Alpine atraviesa una de las peores temporadas de su historia, ubicada última en el campeonato de constructores y con la totalidad de los puntos sumados por Pierre Gasly. En ese marco, las críticas parecieron dirigirse más a Colapinto que al rendimiento global del equipo.

image
Fuertes declaraciones de Flavio Briatore para con Fran Colapinto

Fuertes declaraciones de Flavio Briatore para con Fran Colapinto

La presión sobre el joven argentino

Colapinto, de apenas 21 años, vive su primera temporada completa en la máxima categoría. Llegó a Alpine como una apuesta fuerte de la escudería, pero los resultados —condicionados por un auto poco competitivo— no lograron aún mostrar su verdadero potencial. Su mejor resultado hasta ahora había sido un 13° puesto en Mónaco y Canadá, lejos de los puntos.

Briatore, reconocido por su estilo frontal, insistió en que “los coches actuales son muy pesados y muy rápidos, y para un piloto joven es muy difícil lidiar con eso”. La declaración, más allá de cierto reconocimiento al desafío, volvió a poner en duda su continuidad en el equipo para 2026.

Flavio Briatore
Flavio Briatore respaldó a Colapinto, pero en el GP de Países Bajos tuvo durísimas declaraciones. (Foto: flaviobriatore/IG)

Flavio Briatore respaldó a Colapinto, pero en el GP de Países Bajos tuvo durísimas declaraciones. (Foto: flaviobriatore/IG)

La respuesta en la pista: Franco Colapinto terminó noveno

Tras estas duras palabras, Franco Colapinto se subió al Alpine para correr en la segunda prueba libre y tuvo su mejor rendimiento en la temporada: quedó noveno, a poco más de un segundo de su compañero de equipo Pierre Gasly.

Lejos de quedarse en el ruido mediático, Colapinto respondió de la mejor manera: sobre el asfalto. En la segunda práctica libre en Zandvoort, el argentino firmó su mejor actuación en lo que va del año, quedando 9° en la tabla de tiempos y superando las expectativas.

“Estamos trabajando muy duro para encontrar consistencia. Sabemos que necesitamos un paso adelante, pero no bajamos los brazos”, declaró Franco tras la tanda, evidenciando temple y foco en su desarrollo.

El futuro del piloto argentino en debate

Las declaraciones de Briatore reavivaron rumores sobre los asientos disponibles para 2026 y la presión que Alpine ejerce sobre sus pilotos. Sin embargo, Colapinto mantiene su contrato hasta el final de la temporada y confía en seguir sumando experiencia para ganarse un lugar definitivo.

Los fanáticos, en tanto, no dudaron en salir en su defensa en redes sociales. Muchos apuntaron contra Briatore por cargar sobre un debutante en lugar de asumir las falencias del equipo.

