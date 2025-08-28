Se anunció la lista definitiva de la selección argentina para las Eliminatorias

Bajo el liderazgo de Lionel Messi , el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni , presentó el lunes 18 una lista preliminar con 31 futbolistas para afrontar la doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 , con compromisos programados ante Venezuela y Ecuador los días 4 y 9 de septiembre .

Fútbol. Las selecciones de la Liga Jujeña de Fútbol preparan el debut en el Torneo Nacional

AFA. Con Messi y varias sorpresas: así es la prelista de la Selección Argentina para las Eliminatorias 2025

Diez días más tarde, el jueves 28, el grupo se redujo a 29 jugadores , quedando fuera Ángel Correa , integrante del plantel campeón en Qatar 2022 , y también Facundo Medina . Así, la convocatoria final armada por Lionel Scaloni combina futbolistas de amplia trayectoria, presencias habituales y algunas inclusiones inesperadas.

Entre los llamados que podrían sumar minutos junto a los campeones de Lusail , sobresalen dos jugadores que casi nadie imaginaba en la nómina: Alan Varela , mediocampista formado en Boca y actualmente en el Porto , y José Manuel López , delantero con pasado en Lanús que mantiene un gran presente goleador en el Palmeiras .

Alan Varela , con antecedentes en las selecciones juveniles Sub 20 y Sub 23 , vivirá su primera experiencia con el plantel principal. Tras consolidarse con dos destacadas campañas en la liga portuguesa , el mediocampista de 24 años se transformó en pieza fija del Porto .

Ahora se incorpora como alternativa en la zona central del equipo de Scaloni, en un contexto marcado por la sanción que deja a Enzo Fernández fuera de la convocatoria tras haber visto la roja frente a Colombia.

Lionel Messi - Selección Argentina

El Flaco López consiguió su convocatoria tras un rendimiento sobresaliente en Palmeiras, donde acumula 15 tantos en 41 encuentros entre el Brasileirao, la Libertadores, el Mundial de Clubes, la Copa do Brasil y el Paulista. Con 24 años y una altura de 1,90, el atacante nacido en Corrientes había quedado al margen en Independiente, pero más tarde encontró su oportunidad en Lanús.

En el conjunto del Sur bonaerense logró consolidarse, después de una cesión a Colegiales, y ese crecimiento le abrió las puertas del Verdao, club en el que esperó con calma hasta transformarse en una pieza fija del once inicial.

Ángel Correa seguirá la actuación del combinado nacional desde su casa: hace poco tiempo se incorporó a Tigres de México y en apenas unas semanas logró transformarse en una de las figuras destacadas del campeonato local.

Selección Argentina Selección Argentina.

No se informó que padezca problemas físicos ni lesiones, pero su equipo le dio un ritmo exigente que hace oportuno un respiro: debutó el 19 de agosto y desde entonces participó en 9 encuentros —cinco correspondientes a la LigaMX y cuatro a la Leagues Cup— en los que anotó 7 tantos.

El otro futbolista que integraba la nómina preliminar y quedó afuera es Facundo Medina, quien había sido titular en la reciente presentación de la Albiceleste contra Colombia.

En ese compromiso actuó como lateral izquierdo, una posición que habitualmente ocupa Nicolás Tagliafico pero que estaba suspendido por acumulación de amarillas. Para ese costado, Lionel Scaloni también tiene como alternativas a Marcos Acuña y a Julio Soler.

lionel scaloni lionel messi.jpg

Los juveniles que se perfilan como el futuro de la Selección argentina

Dentro del listado aparecen varios jóvenes que apuntan a consolidarse más allá del Mundial 2026: entre ellos figura Soler —que se quedó con el lugar por sobre Valentín Barco—, Nicolás Paz —de gran inicio en el fútbol italiano—, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y Valentín Carboni —ya recuperado tras la grave lesión de ligamentos—.

El conjunto argentino, con la clasificación asegurada para la Copa del Mundo que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México, afrontará el 4 de septiembre un cruce con Venezuela en el estadio Monumental —posiblemente la última vez que Messi dispute un encuentro oficial en el país con la albiceleste—.

Leo Messi Leo Messi vuelve a la Selección Argentina.

Cinco días más tarde se enfrentará a Ecuador, en Guayaquil, para cerrar definitivamente su participación en unas Eliminatorias donde ya garantizó terminar en lo más alto de la tabla.

La lista definitiva de convocados para la Selección Argentina

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

dibu martinez.jpg

Defensores

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (River)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Juan Foyth (Villarreal)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Julio Soler (Bournemouth)

Marcos Acuña (River)

Mediocampistas

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Alan Varela (Porto)

Leandro Paredes (Boca)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Nicolás Paz (Como)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Giovani Lo Celso (Betis)

thiago almada (1).jpg

Delanteros