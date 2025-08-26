martes 26 de agosto de 2025

26 de agosto de 2025 - 18:36
Fútbol.

Las selecciones de la Liga Jujeña de Fútbol preparan el debut en el Torneo Nacional

Este fin de semana arranca el Torneo Nacional de Selecciones Sub 13 y Sub 15, y la Liga Jujeña de Fútbol trabaja para el debut.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Las selecciones de la Liga Jujeña de Fútbol

Las selecciones de la Liga Jujeña de Fútbol

Este fin de semana comenzará para la Liga Jujeña de Fútbol el Torneo Nacional de Selecciones para las categorías Sub 13 y Sub 15 que organiza el Consejo Federal de AFA. La “Celeste” debutará frente a la Liga Puneña el próximo domingo 31 de agosto en el estadio La Tablada.

Matías Tolaba es el entrenador del Sub 13, que tendrá su segunda oportunidad para dirigir al equipo. “El año pasado nos quedamos en la puerta”, recordó sobre los cuatro partidos jugados sin goles en contra. “Perdimos por penales con Salta, lamentablemente fallamos ahí”

Sobre el compromiso del domingo, dijo que “tenemos un gran equipo, mucha esperanza e ilusión que se renueva cada año con los nuevos talentos”, y subrayó que “queremos trabajar para que haya mucho en el fútbol jujeño. Este año podemos decir con más experiencia, se aprende mucho con la ilusión renovada y esperando apuntar a lo más alto”.

Las selecciones de la Liga Jujeña de Fútbol
Las selecciones de la Liga Jujeña de Fútbol

Las selecciones de la Liga Jujeña de Fútbol

La Selección Sub 15 de la Liga Jujeña de Fútbol ilusionada

Mientras que Daniel Álvarez García, el técnico de la Selección Sub 15, destacó el trabajo con Daniel Vargas y Claudio Cruz quienes estuvieron a cargo de la selección de los chicos que mandaron los clubes para formar el plantel.

Tratamos de elegir a los mejores para poder enfrentar esto. Sabemos que tenemos un estilo de juego y queremos plasmarlo, por eso hicimos el seleccionado de acuerdo al juego que nosotros queremos implementar y esperamos que este año nos vaya bien”, resaltó.

“Eso es lo que tratamos ahora de poder trabajar y aprovechar cada día, saber que es armar un equipo nuevo con los chicos nuevos y tratar de darle el toque nosotros, de lo que se quiere plasmar en la cancha”, dijo el entrenador.

