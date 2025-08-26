martes 26 de agosto de 2025

26 de agosto de 2025 - 12:13
Fraile Pintado.

Familiares de Tamara Fierro incendiaron la casa de uno de los imputados en pedido de Justicia

En la jornada de ayer se realizó una manifestación en pedido de Justicia por el femicidio de la joven. Los familiares afirman que "No existen avances significativos en la causa".

Por  Analía Farfán
Incendio en Fraile Pintado.

Incendio en Fraile Pintado.

marcha fraile pintado tamara fierro (1).jpg

Roció Fierro, hermana de Tamara, habló con TodoJujuy: "No están haciendo nada para averiguar sobre el femicidio de mi hermana, ni para detener a la dueña de la casa, que es la madre del imputado. Estamos cansados de tanta injusticia".

"Hablamos con el Fiscal que lleva la causa, todo es como si fuera que nosotros fuimos los malos, como si no fuera que nosotros hubiésemos asesinado y no es así. Pedimos justicia, pedimos que nos escuchen", agregó Rocío.

El accionar policial en medio de la manifestación fue el de interferir entre quienes protestaban por Justicia y el mismo equipo de Infantería, dejando a la madre y a la hermana de Tamara Fierro en observación: "Estamos en casa recuperándonos, nos tiraron gas lacrimógeno en las caras y hasta ahora estamos con ese ardor en los ojos", sentenció Rocío.

Por su parte la madre de Tamara Fierro, expresó que: "Nosotros ya pedimos cuatro veces que se revisen las cloacas, que se revisen los pozos y que tomen declaración de lo que dice la vecina que vive en frente de la casa del imputado me dijo personalmente que ellos usan el baño de un vecino, lo cual no tiene sentido por el buen estado de su casa, ósea que llama la atención".

Por su parte el Comisario Mayor Pablo Silvetti, perteneciente a la Policía de la Provincia comentó que aparte de la investigación que se está realizando sobre lo sucedido, el Ministerio Público de la Acusación, con actuación jurisdiccional en Fraile Pintado, "tomen carta investigativa en esa faz jurisdiccional". Además puntualizó que "no hay personas civiles detenidas".

PABLO SILVETTI - COMISARIO MAYOR

Caso de Tamara Fierro

La joven de 28 años fue vista por última vez en la entrada de una vivienda en Fraile Pintado el sábado 24 de mayo. Después de la denuncia, comenzó la búsqueda hasta el lunes 26, cuando encontraron restos óseos que después se confirmaron eran de la joven.

El cuerpo de Tamara fue hallado calcinado en un descampado cercano al barrio Los Lapachos. Los primeros días, tras el crimen, detuvieron a dos personas: uno imputado por "homicidio calificado por circunstancias de género y ensañamiento", y otro acusado de "encubrimiento agravado". Ambos fueron trasladados al penal de Gorriti en la capital jujeña.

