Un camión repartidor de bebidas volcó en Ruta 34 en Calilegua

Siniestro vial.

Un camión repartidor de bebidas volcó este martes en la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Calilegua, en un accidente cuyas causas todavía se tratan de establecer.

De acuerdo a los primeros reportes, el rodado perdió el control por una aparente mala maniobra y terminó volcado sobre la cinta asfáltica, quedando atravesado en el medio de la calzada. El conductor dio alcoholemia negativa.

A pesar de la violencia del hecho, los ocupantes del vehículo resultaron ilesos y no requirieron asistencia médica de gravedad.

Corte total y trabajo policial en la zona La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy informó que el siniestro se produjo a la altura del kilómetro 1253, en el sector conocido como Loteo Libertad.

Como consecuencia, el tránsito en la zona estuvo con corte total momentáneo pero tras más de una hora, lo habilitaron de forma normal. Las autoridades recomendaron a los conductores: Transitar con precaución .

Mantener velocidad reducida .

Respetar la distancia de frenado .

Atender a las señalizaciones viales e indicaciones de los efectivos presentes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.