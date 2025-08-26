martes 26 de agosto de 2025

26 de agosto de 2025 - 17:44
Siniestro.

Un camión repartidor de bebidas volcó en Ruta 34 en Calilegua

El rodado quedó atravesado sobre la calzada y generó mucha preocupación en los conductores que lograron frenar a tiempo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Siniestro vial.

Siniestro vial.

De acuerdo a los primeros reportes, el rodado perdió el control por una aparente mala maniobra y terminó volcado sobre la cinta asfáltica, quedando atravesado en el medio de la calzada. El conductor dio alcoholemia negativa.

A pesar de la violencia del hecho, los ocupantes del vehículo resultaron ilesos y no requirieron asistencia médica de gravedad.

Corte total y trabajo policial en la zona

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy informó que el siniestro se produjo a la altura del kilómetro 1253, en el sector conocido como Loteo Libertad.

Como consecuencia, el tránsito en la zona estuvo con corte total momentáneo pero tras más de una hora, lo habilitaron de forma normal.

Las autoridades recomendaron a los conductores:

  • Transitar con precaución.

  • Mantener velocidad reducida.

  • Respetar la distancia de frenado.

  • Atender a las señalizaciones viales e indicaciones de los efectivos presentes.

