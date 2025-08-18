Más de 700 actas y 56 siniestros viales durante el fin de semana

Controles viales: infracciones a las restricciones de circulación nocturna y a la ley de alcoholemia cero fueron detectadas este fin de semana. /Foto: Ministerio de Seguridad Vial

La Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy informó que entre el jueves 14 y el domingo 17 de agosto se labraron 756 actas de tránsito en rutas provinciales, incluyendo 94 por alcoholemia, 13 por exceso de velocidad y 649 por otras infracciones. En ese mismo período se registraron 56 siniestros viales.

Al contrastar esta cifra con los primeros días del mes, se confirma una tendencia clara, en la primera semana de agosto ya se habían registrado seis muertes por accidentes de tránsito en la provincia.

Se redujeron las alcoholemias y siniestros viales esta última semana en Jujuy

El 4 de agosto, durante el fin de semana largo, otros cinco fallecidos se sumaron a la triste estadística. Entre jueves y sábado, la Policía confirmó muertes en Monterrico, La Quiaca, Yungas y otros puntos críticos, pese a los operativos de control.

En Maimará, en tanto, un choque frontal entre un auto y un camión terminó de forma fatal para el conductor del vehículo menor, que falleció instantáneamente. Es parte del saldo acumulado desde el 10 de agosto.

Muertes en las rutas de Jujuy durante agosto

En sólo los primeros días de agosto ya sumaban seis muertes, lo que representa un aumento del 10 al 20% respecto al mismo período del año anterior.

Durante todo el año ya se contabilizaron más de 2.000 siniestros viales, muchos provocados por conductores sin casco, o alcoholizados, peatones imprudentes o errores humanos que son responsables del 95% de los accidentes de tránsito.