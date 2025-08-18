lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 09:36
Seguridad Vial.

Más de 700 actas y 56 siniestros viales durante el fin de semana

En los últimos días se labraron un total de 756 actas varias en las rutas de Jujuy de las cuales 94 fueron por alcoholemias positivas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Controles a conductores en Jujuy

Controles a conductores en Jujuy

Controles viales: infracciones a las restricciones de circulación nocturna y a la ley de alcoholemia cero fueron detectadas este fin de semana. /Foto: Ministerio de Seguridad Vial

Controles viales: infracciones a las restricciones de circulación nocturna y a la ley de alcoholemia cero fueron detectadas este fin de semana. /Foto: Ministerio de Seguridad Vial

La Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy informó que entre el jueves 14 y el domingo 17 de agosto se labraron 756 actas de tránsito en rutas provinciales, incluyendo 94 por alcoholemia, 13 por exceso de velocidad y 649 por otras infracciones. En ese mismo período se registraron 56 siniestros viales.

Los números que dejó el fin de semana en Jujuy en actas y siniestros viales

  • Total: 756
  • Actas varias: 649
  • Actas alcoholemia: 94
  • Actas velocidad: 13
  • Siniestros viales fin de semana: 56
Alcoholemias positivas en Jujuy (Foto ilustrativa)
Se redujeron las alcoholemias y siniestros viales esta última semana en Jujuy

Se redujeron las alcoholemias y siniestros viales esta última semana en Jujuy

Jujuy vive un aumento de siniestros viales en agosto

Al contrastar esta cifra con los primeros días del mes, se confirma una tendencia clara, en la primera semana de agosto ya se habían registrado seis muertes por accidentes de tránsito en la provincia.

El 4 de agosto, durante el fin de semana largo, otros cinco fallecidos se sumaron a la triste estadística. Entre jueves y sábado, la Policía confirmó muertes en Monterrico, La Quiaca, Yungas y otros puntos críticos, pese a los operativos de control.

En Maimará, en tanto, un choque frontal entre un auto y un camión terminó de forma fatal para el conductor del vehículo menor, que falleció instantáneamente. Es parte del saldo acumulado desde el 10 de agosto.

Muertes en las rutas de Jujuy durante agosto

En sólo los primeros días de agosto ya sumaban seis muertes, lo que representa un aumento del 10 al 20% respecto al mismo período del año anterior.

Durante todo el año ya se contabilizaron más de 2.000 siniestros viales, muchos provocados por conductores sin casco, o alcoholizados, peatones imprudentes o errores humanos que son responsables del 95% de los accidentes de tránsito.

