Elecciones 2025: ¿Qué diputados nacionales de Jujuy finalizan su mandato?

Las elecciones 2025 de medio término en Argentina representan uno de los momentos más decisivos de la vida política del país; donde en el caso de Jujuy, 3 Diputados Nacionales vencen su mandato, dos de ellos intentarán renovar en estas elecciones 2025 .

Definido. Uno por uno, todos los candidatos para las Elecciones 2025 en Jujuy

Cada dos años, la ciudadanía vuelve a las urnas para definir la composición del Congreso de la Nación, un factor que puede reforzar o debilitar la gobernabilidad del Poder Ejecutivo, y en esta ocasión Jujuy no votará senadores, solo Diputados Nacionales.

En 2025, como ocurre en cada turno electoral, se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. El domingo 26 de octubre en la Argentina se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales .

En la provincia de Jujuy, estas elecciones cobran un valor especial: se definirá el futuro de tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Natalia Sarapura (UCR), Alejandro Vilca (Frente de Izquierda – Unidad) y Leila Chaher (Frente de Todos) concluyen su mandato este año, lo que abre la disputa por la representación jujeña en el Congreso. Por otro lado, como sucedió en las elecciones generales pasadas, esta vez su suma una nueva fuerza política las 3 existentes en Jujuy.

Sus trayectorias y proyectos marcan perfiles muy distintos, desde la agenda radical, pasando por la izquierda combativa, hasta el peronismo con fuerte impronta en género y políticas sociales.

La renovación de estas bancas no solo tendrá impacto en la política provincial, sino también en el tablero nacional. Los resultados en Jujuy pueden modificar el equilibrio de fuerzas entre oficialismo y oposición en la Cámara Baja, donde cada voto resulta clave para la aprobación de leyes, reformas y proyectos que afectan directamente la vida de los argentinos.

Trabajo de los Diputados Nacionales por Jujuy – 2021-2025-

Según los datos suministrados desde la página oficial de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, fue diverso el trabajo en cada una de las bancas. Se trata del trabajo legislativo de tres diputados Nacionales por la provincia de Jujuy a los cuales se les vence su mandato; donde dos de ellos intentarán renovar en esta nueva contienda legislativa

1 - Alejandro Vilca – busca renovar

Diputado de la Nación - PTS-FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD

Período: 10/12/2021 - 09/12/2025

Durante el periodo en el cargo, desde el 10 de diciembre de 2021 hasta la fecha, el legislador nacional, Alejandro Vilca, ha participado como firmante y cofirmante en 533 proyectos, siendo 66 en su carácter de firmante. Los mismos son proyectos de Ley, de Resolución y declaración.

2 - Leila Chaher – busca renovar

Diputada de la Nación - UNIÓN POR LA PATRIA

Período: 10/12/2021 - 09/12/2025

Durante el periodo en el cargo, desde el 10 de diciembre de 2021 hasta la fecha, la legisladora nacional, Leila Chaher, ha participado como firmante y cofirmante en 216 proyectos, siendo 29 en su carácter de firmante. Los mismos son proyectos de Ley, de Resolución y declaración.

3 - Natalia Silvina Sarapura - finaliza

Diputada de la Nación - UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL

Período: 13/06/2023 - 09/12/2025

Natalia Sarapura asumió en junio de 2023 su rol como diputada nacional por la Unión Cívica Radical, en reemplazo de Gustavo Bouhid, designado como ministro de Salud de la Provincia. en su rol, desde el 13 de junio de 2023 hasta la fecha, Sarapura ha participado como firmante y cofirmante en 349 proyectos, siendo 101 en su carácter de firmante. Los mismos son proyectos de Ley, de Resolución y declaración.