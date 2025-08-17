domingo 17 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de agosto de 2025 - 23:14
Definido.

Elecciones 2025: estos son todos los candidatos de los siete frentes de Jujuy para octubre

Tras el plazo de presentación de los candidatos en las elecciones 2025, te detallamos los nombres de cada frente electoral para el 26 de octubre.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Candidatos de Jujuy para las elecciones 2025.

Candidatos de Jujuy para las elecciones 2025.

La medianoche del domingo fue el plazo final para que los siete frentes que competirán en Jujuy en las elecciones 2025, presenten a los candidatos de manera oficial en la Justicia Nacional Electoral para ocupar una de las tres bancas que se renuevan en Diputados.

Lee además
Hoy vence el plazo para presentar las listas de cara a las elecciones 2025 de octubre.
País.

Elecciones 2025: uno por uno, los candidatos a senadores y diputados ya confirmados
El presidente de la Cámara de Tabaco es el candidato a diputado nacional del Frente Primero Jujuy Avanza.
Listas.

Elecciones 2025: Pedro Pascuttini encabeza el Frente Primero Jujuy Avanza

Con el correr de las horas de este domingo, se fueron conociendo los nombres que pugnarán por esos lugares en el Congreso, tras las deliberaciones que las alianzas tuvieron a lo largo de la semana para definir postulaciones.

Candidatos del Frente Jujuy Crece

El oficialismo jujeño confirmó a María Inés Zigarán, actual Ministra de Ambiente, como la candidata en primer término. El segundo lugar lo ocupa Mario Pizarro, el actual secretario de Energía de la provincia, y en tercer término la actual legisladora provincial Malena Amerise. Junto a ellos estarán Fabián Tejerina, Gilda Romero y Pablo Mayans como suplentes en el frente jujeño que integra la fuerza nacional Provincias Unidas.

Candidatos del Frente Jujuy Crece
Candidatos del Frente Jujuy Crece

Candidatos del Frente Jujuy Crece

Candidatos del Frente Primero Jujuy Avanza

El actual presidente de la Cámara del Tabaco, Pedro Pascuttini, será candidato en primer término a diputado nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza, mientras que Valeria Valente ocupará el segundo lugar en la nómina.

Pedro Pascuttini

La Izquierda definió todo para las elecciones 2025

Los candidatos del Frente de Izquierda de los Trabajadores serán Alejandro Vilca como cabeza de lista, y luego estarán Natalia Morales (PTS), Julio Mamani (PTS), Natalia López (PO), Leonardo Rivero (MST), Fernanda Giribone (IS).

vilca alejandro.jpg
Alejandro Vilca candidato para las elecciones 2025

Alejandro Vilca candidato para las elecciones 2025

Confirmados los candidatos de La Libertad Avanza

Alfredo González, actual presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy y Barbara Andreussi fueron confirmados como candidatos a diputado en Jujuy por La Libertad Avanza para las próximas elecciones nacionales del mes de octubre.

Alfredo González y Bárbara Andreussi candidatos de La Libertad Avanza
Alfredo González y Bárbara Andreussi candidatos de La Libertad Avanza

Alfredo González y Bárbara Andreussi candidatos de La Libertad Avanza

El Frente Liberal definido

Los candidatos titulares de la Lista 507 del Frente Liberal constituido por Unir y el Partido Renovador, son Raúl Attie en primer término, segunda Celia Yolanda Diaz y tercero Juan Carlos Mamani. Los suplentes son Sonia Méndez; Daniel Macías y Karina Rodríguez.

Raúl Attie - cand. a dip. Provincial en primer termino, lista 509 Frente Unir Liberal (1).jpeg
El Frente Liberal lleva como candiodato a Raúl Attie en primer término

El Frente Liberal lleva como candiodato a Raúl Attie en primer término

Los candidatos del Frente Transformación Libertaria

La Lista 505, conformada por el Partido Pura Militancia y Partido Libertario, llevaraá como candidata a Mercedes Cravero de Savio en primer término, Leonardo Ríos en segundo y Jorgelina Noelia Daza como tercera candidata.

Mercedes Cravero de Savio
Mercedes Cravero de Savio

Mercedes Cravero de Savio

Leila Chaher encabeza la lista de candidatos de Fuerza Patria Jujuy

En las últimas horas de este domingo, llegó la confirmación de los candidatos a diputados nacionales para el 26 de octubre próximo de la Lista 506. Finalmente, Leila Chaher encabeza la lista de postulantes al Congreso.

La lista que integran el Partido Justicialista, Por Jujuy, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido de la Concertación Forja, Partido Blanco de los Trabajadores y Partido Solidario, lleva como candidato en segundo término a Juan Manuel Soler y Alicia Chalabe en tercer término. Los suplentes son Juan Giusti, Daniela Jaled y Santiago Zamora.

Leila Chaher encabeza la lista de candidatos de Fuerza Patria Jujuy
Leila Chaher encabeza la lista de candidatos de Fuerza Patria Jujuy

Leila Chaher encabeza la lista de candidatos de Fuerza Patria Jujuy

Elecciones 2025 en Argentina: ¿Qué se vota?

Las elecciones legislativas se realizan cada dos años y sirven para la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. En Argentina se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales, mientras en Jujuy se renovarán tres bancas en Diputados.

Las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo con la Boleta Única de Papel, con la que se votará este año por primera vez, según quedó establecido en la ley 27.781. Los resultados definitivos se conocerán días después, ya que el escrutinio definitivo comienza 48 horas después del previsional, específicamente el martes 28 de octubre.

El 27 de agosto, 60 días antes de la elección, comenzarán de manera oficial las campañas, que deben finalizar el 24 de octubre, 48 horas antes de la elección, cuando se iniciará la veda.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025: uno por uno, los candidatos a senadores y diputados ya confirmados

Elecciones 2025: Pedro Pascuttini encabeza el Frente Primero Jujuy Avanza

Candidatos del Frente Jujuy Crece para las Elecciones 2025

Elecciones 2025: Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi candidatos de La Libertad Avanza en Jujuy

Elecciones 2025: cuáles son los siete frentes que competirán en octubre en Jujuy

Lo que se lee ahora
Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi candidatos de La Libertad Avanza
Oficial.

Elecciones 2025: Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi candidatos de La Libertad Avanza en Jujuy

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Alerta amarilla por vientos en Jujuy para hoy.
Domingo.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: cuál es la zona más afectada

El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix. video
Streaming.

¿Habrá segunda temporada de En el barro de Netflix?

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Atención.

Habrá cortes de luz programados para este domingo: los detalles en la nota

¿A qué pabellón va un interno como Matías Jurado, seguridad o aislamiento?
Penal Gorriti.

¿A qué pabellón va un interno como Matías Jurado, seguridad o aislamiento?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel