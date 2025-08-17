Elecciones 2025: estos son todos los candidatos de los siete frentes de Jujuy para octubre

La medianoche del domingo fue el plazo final para que los siete frentes que competirán en Jujuy en las elecciones 2025 , presenten a los candidatos de manera oficial en la Justicia Nacional Electoral para ocupar una de las tres bancas que se renuevan en Diputados.

Con el correr de las horas de este domingo, se fueron conociendo los nombres que pugnarán por esos lugares en el Congreso, tras las deliberaciones que las alianzas tuvieron a lo largo de la semana para definir postulaciones.

El oficialismo jujeño confirmó a María Inés Zigarán , actual Ministra de Ambiente, como la candidata en primer término. El segundo lugar lo ocupa Mario Pizarro, el actual secretario de Energía de la provincia, y en tercer término la actual legisladora provincial Malena Amerise. Junto a ellos estarán Fabián Tejerina, Gilda Romero y Pablo Mayans como suplentes en el frente jujeño que integra la fuerza nacional Provincias Unidas.

Candidatos del Frente Primero Jujuy Avanza

El actual presidente de la Cámara del Tabaco, Pedro Pascuttini, será candidato en primer término a diputado nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza, mientras que Valeria Valente ocupará el segundo lugar en la nómina.

La Izquierda definió todo para las elecciones 2025

Los candidatos del Frente de Izquierda de los Trabajadores serán Alejandro Vilca como cabeza de lista, y luego estarán Natalia Morales (PTS), Julio Mamani (PTS), Natalia López (PO), Leonardo Rivero (MST), Fernanda Giribone (IS).

Confirmados los candidatos de La Libertad Avanza

Alfredo González, actual presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy y Barbara Andreussi fueron confirmados como candidatos a diputado en Jujuy por La Libertad Avanza para las próximas elecciones nacionales del mes de octubre.

El Frente Liberal definido

Los candidatos titulares de la Lista 507 del Frente Liberal constituido por Unir y el Partido Renovador, son Raúl Attie en primer término, segunda Celia Yolanda Diaz y tercero Juan Carlos Mamani. Los suplentes son Sonia Méndez; Daniel Macías y Karina Rodríguez.

Los candidatos del Frente Transformación Libertaria

La Lista 505, conformada por el Partido Pura Militancia y Partido Libertario, llevaraá como candidata a Mercedes Cravero de Savio en primer término, Leonardo Ríos en segundo y Jorgelina Noelia Daza como tercera candidata.

Leila Chaher encabeza la lista de candidatos de Fuerza Patria Jujuy

En las últimas horas de este domingo, llegó la confirmación de los candidatos a diputados nacionales para el 26 de octubre próximo de la Lista 506. Finalmente, Leila Chaher encabeza la lista de postulantes al Congreso.

La lista que integran el Partido Justicialista, Por Jujuy, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido de la Concertación Forja, Partido Blanco de los Trabajadores y Partido Solidario, lleva como candidato en segundo término a Juan Manuel Soler y Alicia Chalabe en tercer término. Los suplentes son Juan Giusti, Daniela Jaled y Santiago Zamora.

Elecciones 2025 en Argentina: ¿Qué se vota?

Las elecciones legislativas se realizan cada dos años y sirven para la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. En Argentina se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales, mientras en Jujuy se renovarán tres bancas en Diputados.

Las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo con la Boleta Única de Papel, con la que se votará este año por primera vez, según quedó establecido en la ley 27.781. Los resultados definitivos se conocerán días después, ya que el escrutinio definitivo comienza 48 horas después del previsional, específicamente el martes 28 de octubre.

El 27 de agosto, 60 días antes de la elección, comenzarán de manera oficial las campañas, que deben finalizar el 24 de octubre, 48 horas antes de la elección, cuando se iniciará la veda.