Elecciones 2025: Alfredo González y Bárbara Andreussi candidatos de La Libertad Avanza en Jujuy

Alfredo González y Bárbara Andreussi serán los candidatos a diputados en Jujuy por La Libertad Avanza para las próximas elecciones 2025 previstas para octubre. Así lo confirmaron desde el nucleamiento político en las últimas horas del domingo.
Señalaron que ambos son los postulantes idóneos para ocupar un cargo en el Congreso, representando las ideas libertarias en la provincia que pregona el presidente Javier Milei y la presidenta del partido a nivel nacional, Karina Milei.
Alfredo González es empresario y dirigente, mientras Bárbara Andreussi es dirigente política del Movimiento Popular Jujeño. "No venimos a quitar derechos si no a terminar con los privilegios de la casta y liberar la presión del estado sobre los jujeños de bien", dijeron en un comunicado desde LLA.
¿Qué se vota en Argentina?
Las elecciones legislativas se realizan cada dos años y sirven para la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. En Argentina se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales, mientras en Jujuy se renovarán tres bancas en Diputados.
Las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo con la Boleta Única de Papel, con la que se votará este año por primera vez, según quedó establecido en la ley 27.781. Los resultados definitivos se conocerán días después, ya que el escrutinio definitivo comienza 48 horas después del previsional, específicamente el martes 28 de octubre.
Elecciones en Chaco
Elecciones 2025 en Argentina
El 27 de agosto, 60 días antes de la elección, comenzarán de manera oficial las campañas, que deben finalizar el 24 de octubre, 48 horas antes de la elección, cuando se iniciará la veda.
