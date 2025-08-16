Elecciones 2025: Vence el plazo para presentar las listas de candidatos

Secretaría Electoral Nacional

Siete frentes electorales competirán en Jujuy en las elecciones nacionales de octubre. Entre los frentes inscritos se encuentra el oficialista Jujuy Crece, el Frente Fuerza Patria, el Frente Primero Jujuy Avanza, el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U), La Libertad Avanza , Transformación Libertaria y el Frente Liberal completan la lista de siete alianzas dentro de las elecciones 2025.

La campaña electoral comenzará formalmente el 27 de agosto, cuando las fuerzas políticas podrán difundir propuestas, realizar actos y desplegar actividades para captar el voto de la ciudadanía.

Formosa irá a las urnas el 29 de junio. Vence el plazo para presentar candidatos Que se renueva en octubre En las elecciones nacionales de octubre de 2025 en Jujuy se renovarán tres bancas de diputados nacionales, que representan a la provincia en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Además, en este año se han realizado elecciones provinciales en las que se renovaron 24 diputados provinciales y 10 suplentes para la Legislatura de Jujuy, además de autoridades municipales y comunales. Pero para las elecciones de octubre, el foco principal estará en la renovación parcial de la representación nacional.

Estas elecciones forman parte de un proceso nacional en el que se renovarán un total de 127 diputados y 24 senadores en todo el país. En Jujuy, específicamente, se elegirán los tres diputados nacionales que representarán a la provincia por el próximo período legislativo.

El proceso electoral de 2025 es especialmente relevante, ya que se implementará por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país, buscando mayor transparencia y simplicidad en el voto. Boleta Única de Papel (Foto ilustrativa) Boleta Única de Papel (Foto ilustrativa)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.