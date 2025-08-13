Carlos Sadir: "Todavía no tenemos definidos los candidatos"

En el marco de la organización interna de los distintos frentes políticos de cara a las elecciones legislativas de octubre, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir , aseguró que la definición de los candidatos en su espacio aún no está cerrada.

FNE. Carlos Sadir: "Que los chicos se lleven un gran recuerdo para siempre y disfruten sanamente".

Ciudad Cultural. El gobernador Carlos Sadir sobre la Ciudad de las Artes: "Un sueño hecho realidad"

“ Nuestro frente está analizando, hablando. No está nada definido sobre candidatos. Las decisiones se toman generalmente el último día. Seguramente definiremos entre sábado y domingo ”, explicó Sadir a los medios. La presentación formal de candidatos se realizará el próximo 17 de agosto , mientras que los frentes ya se presentaron oficialmente días atrás.

El mandatario agregó que su espacio continúa evaluando las mejores opciones para representar al frente en las elecciones y que las discusiones internas son constantes. Aclaró que cualquier decisión se tomará con consenso entre los referentes del espacio.

El gobernador también destacó la creación de un espacio político alternativo junto a otros gobernadores. “ Somos cinco gobernadores que hicimos este encuentro, con seguridad se va a ampliar con otros gobernadores y dirigentes. Para nosotros, bienvenidos; es establecer una alternativa para trabajar en el Congreso y, el día de mañana, alternativa de gobierno ”, afirmó.

Sadir remarcó que este espacio busca generar consensos y articular acciones conjuntas en el ámbito legislativo, además de proyectarse como una alternativa política sólida para el futuro.

El mandatario señaló que el encuentro inicial sirvió para definir objetivos y establecer líneas de acción, y que se espera la incorporación de más gobernadores y dirigentes de distintos espacios en los próximos meses.

Uso del superávit provincial

Sobre la situación económica y los recursos provinciales, Sadir destacó: “Se invierte en obra pública que el gobierno nacional ya no hace, en el sistema de salud que Nación dejó de cubrir, pago del FONID que Nación dejó de pagar, subsidio del transporte que Nación dejó de pagar y finalización de viviendas que Nación no terminó. Hay muchos recursos provinciales destinados a obras y servicios que el gobierno nacional dejó de financiar”.

El gobernador aseguró que esta estrategia permite mantener la continuidad de proyectos y servicios esenciales para los jujeños. Recalcó que gran parte del superávit se destina a infraestructura, educación, salud y transporte.