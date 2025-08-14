jueves 14 de agosto de 2025

14 de agosto de 2025 - 13:32
Crimen.

Presunto asesino serial de Jujuy: cambiarán la carátula de la causa de Matías Jurado

El fiscal, Guillermo Beller, explicó que deberán modificar la carátula de la causa de Matías Jurado. Las razones y cuándo se hará este proceso.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Matías Jurado declarando en el MPA&nbsp;
Matías Jurado declarando en el MPA 
Caso Matías Jurado.

Crimen.

En este contexto, el fiscal Guillermo Beller adelantó que próximamente la carátula de la causa deberá ser modificada, debido a que la investigación ya contempla un doble homicidio.

Detalles de la nueva carátula: cuándo imputarán nuevamente a Matías Jurado

Actualmente, Matías Jurado está imputado por homicidio agravado en el marco de las primeras pruebas que determinarían el posible crimen de Jorge Omar Anachuri. Sin embargo, el Fiscal Beller adelantó a Canal 4 que "la calificación legal de la causa va a tener que cambiar porque se tendrá que caratular por doble homicidio".

Esto hace referencia a los dos hechos confirmados por el MPA: los posibles asesinatos de Jorge Omar Anachuri (68 años), como así también de Sergio Sosa (25 años).

"La carátula continúa siendo un homicidio agravado, todavía no cambió porque hay que cargar la evidencia en un legajo y posteriormente citarlo -a Matías Jurado- para que conozca el nuevo hecho que se le va a atribuir con la nueva calificación legal a partir de este segundo hecho", explicó Beller.

Embed - GUILLERMO BELLER - Fiscal - Avanza la causa del presunto asesino serial en Jujuy: nuevos detalles

Quiénes son las dos víctimas confirmadas de Matías Jurado

Entre las víctimas confirmadas por el MPA, se encuentran:

1- Jorge Omar Anachuri (68 años): Desaparecido el 25 de julio, Anachuri tenía movilidad reducida en una pierna y un brazo. Fue visto por última vez en la calle Perú, en el barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy. Medía 1.80 m, con contextura robusta, tez trigueña, cabello blanco posiblemente con barba, y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía una campera negra. Su familia lo describió cariñosamente como "un niño en cuerpo de viejito" y aclaró que no era una persona en situación de calle ni alcohólica, sino alguien con discapacidad y con familia que lo buscó hasta el final.

2- Sergio Alejandro Sosa (25 años): Desaparecido en el barrio Coronel Arias el 4 de julio, Sosa era de tez blanca, cabello negro con canas, ojos negros, uno de ellos con estrabismo (esotropía), delgado y medía 1.55 m. No se tenía registro de la ropa que vestía al momento de su pérdida.

image
Sergio Sosa (izquierda) - Jorge Omar Anachuri (derecha)

Sergio Sosa (izquierda) - Jorge Omar Anachuri (derecha)

El presunto asesino serial de Jujuy le mandó una carta al fiscal de la causa

En el marco de la investigación por el presunto asesino serial de Alto Comedero, el fiscal regional Guillermo Beller confirmó que este miércoles llegó al Ministerio Público de la Acusación una carta enviada por Matías Jurado desde el Penal de Gorriti, solicitando entrevistarse personalmente con él.

“Llegó esa carta pidiendo hablar conmigo personalmente en el penal. Hemos decidido dar esa respuesta ya que no sabemos de qué índole es el pedido y por una cuestión institucional tenemos que ver si se trata de cuestiones de alojamiento. Vamos a acudir el viernes”, informó Beller, refiriéndose al encuentro con Matías Jurado que en principio se llevaría adelante en la jornada del 15 de agosto.

