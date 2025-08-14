Presunto asesino serial de Jujuy: cambiarán la carátula de la causa de Matías Jurado

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó en las últimas horas que ya son dos las víctimas en la causa que tiene como imputado a Matías Jurado. Además de hallarse ADN de Jorge Omar Anachuri , se determinó la presencia de sangre de Sergio Sosa en la denominada “casa del terror”, ubicada en el barrio 8 de Marzo de Alto Comedero.

En este contexto, el fiscal Guillermo Beller adelantó que próximamente la carátula de la causa deberá ser modificada, debido a que la investigación ya contempla un doble homicidio.

Actualmente, Matías Jurado está imputado por homicidio agravado en el marco de las primeras pruebas que determinarían el posible crimen de Jorge Omar Anachuri. Sin embargo, el Fiscal Beller adelantó a Canal 4 que " la calificación legal de la causa va a tener que cambiar porque se tendrá que caratular por doble homicidio".

Esto hace referencia a los dos hechos confirmados por el MPA: los posibles asesinatos de Jorge Omar Anachuri (68 años), como así también de Sergio Sosa (25 años).

"La carátula continúa siendo un homicidio agravado, todavía no cambió porque hay que cargar la evidencia en un legajo y posteriormente citarlo -a Matías Jurado- para que conozca el nuevo hecho que se le va a atribuir con la nueva calificación legal a partir de este segundo hecho", explicó Beller.

Quiénes son las dos víctimas confirmadas de Matías Jurado

Entre las víctimas confirmadas por el MPA, se encuentran:

1- Jorge Omar Anachuri (68 años): Desaparecido el 25 de julio, Anachuri tenía movilidad reducida en una pierna y un brazo. Fue visto por última vez en la calle Perú, en el barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy. Medía 1.80 m, con contextura robusta, tez trigueña, cabello blanco posiblemente con barba, y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía una campera negra. Su familia lo describió cariñosamente como "un niño en cuerpo de viejito" y aclaró que no era una persona en situación de calle ni alcohólica, sino alguien con discapacidad y con familia que lo buscó hasta el final.

2- Sergio Alejandro Sosa (25 años): Desaparecido en el barrio Coronel Arias el 4 de julio, Sosa era de tez blanca, cabello negro con canas, ojos negros, uno de ellos con estrabismo (esotropía), delgado y medía 1.55 m. No se tenía registro de la ropa que vestía al momento de su pérdida.

image Sergio Sosa (izquierda) - Jorge Omar Anachuri (derecha)

El presunto asesino serial de Jujuy le mandó una carta al fiscal de la causa

En el marco de la investigación por el presunto asesino serial de Alto Comedero, el fiscal regional Guillermo Beller confirmó que este miércoles llegó al Ministerio Público de la Acusación una carta enviada por Matías Jurado desde el Penal de Gorriti, solicitando entrevistarse personalmente con él.

“Llegó esa carta pidiendo hablar conmigo personalmente en el penal. Hemos decidido dar esa respuesta ya que no sabemos de qué índole es el pedido y por una cuestión institucional tenemos que ver si se trata de cuestiones de alojamiento. Vamos a acudir el viernes”, informó Beller, refiriéndose al encuentro con Matías Jurado que en principio se llevaría adelante en la jornada del 15 de agosto.