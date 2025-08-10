Carlos Sadir: "Que los chicos se lleven un gran recuerdo para siempre y disfruten sanamente".

Carlos Sadir en el Finde Estudiantil.

En el marco de la 73° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), este domingo 10 de agosto, el Estadio 23 de Agosto fue el escenario de una nueva jornada del Finde Estudiantil, que convocó a miles de jóvenes de toda la provincia.

El evento contó con la presencia del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, quien celebró la masiva participación y remarcó la relevancia de promover valores de respeto y convivencia. “Muy contento, y acompañamos la campaña contra el bullying. Lamentablemente está presente en los colegios y tratamos de trabajar junto al Ministerio de Educación, los colegios y la Asociación Argentina contra el Bullying para concientizar en contra de esto, que lamentablemente también pasa”, expresó.

WhatsApp Image 2025-08-10 at 16.15.18 (1) Sadir también destacó el significado de la FNE para la provincia: “La Fiesta Nacional de los Estudiantes es muy importante para Jujuy, para los chicos y para los colegios. Todos somos parte de esta fiesta, que tiene que ver con divertirse, hacer amigos y compartir”.

El mandatario valoró el ambiente festivo y la masiva convocatoria juvenil: “Hay una cantidad impresionante de chicos que la están pasando bien, estamos muy contentos y esperamos que esta fiesta sea exitosa como las anteriores o mejor. Que los estudiantes se lleven un gran recuerdo para siempre y disfruten sanamente”.

WhatsApp Video 2025-08-10 at 16.13.35 Agenda completa de la FNE 2025 Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.

Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural. Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital.

Elección Representante Capital. Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.

Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural. Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo A en Ciudad Cultural. Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo B en Ciudad Cultural. Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.

Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural. Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.

Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural. Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.

Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica. Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

