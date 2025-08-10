Cambio de locación para la Marcha Evocativa mientras que el desfile seguirá en Alto Comedero

Por obras en el Xibi Xibi, la Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador

Luego de una reunión organizativa, el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Guillermo Marenco, informó que la Marcha Evocativa se trasladará temporalmente al centro capitalino debido a que en el Parque Lineal Xibi-Xibi se realizan obras de reparación tras las lluvias que afectaron su infraestructura. El desfile central del 23 de Agosto seguirá desarrollándose en avenida Forestal , en el barrio Alto Comedero.

En el marco de las actividades previstas para conmemorar un nuevo aniversario del Éxodo Jujeño, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó que la marcha evocativa tendrá este año un recorrido especial: se desarrollará por las calles céntricas de la capital .

Según explicó el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, la decisión se tomó debido a que el tradicional escenario del Parque Xibi Xibi continúa inhabilitado para ese tipo de actividades por trabajos de mantenimiento, luego de los trabajos realizados por las intensas lluvias del ultimo año.

La marcha evocativa, que cada agosto recuerda la heroica gesta de 1812 en la que el pueblo jujeño abandonó sus hogares para impedir el avance realista, contará con la participación de agrupaciones históricas, instituciones educativas, bandas militares y vecinos que se suman a rendir homenaje.

El nuevo recorrido permitirá que turistas y residentes puedan vivir la representación histórica en un espacio más visible y accesible, reforzando el sentido de pertenencia y el valor patrio.

Por su parte, Marenco adelantó que el desfile oficial del 23 de Agosto se mantendrá en avenida Forestal, en Alto Comedero, tal como ocurrió en los últimos años. “Estamos trabajando para garantizar que todos los actos se desarrollen con normalidad y con el marco de público que merece esta fecha tan importante para nuestra identidad jujeña”, señaló.

La Municipalidad recordó que se implementará un operativo especial de tránsito durante la realización de la marcha evocativa, por lo que se recomienda a la comunidad circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de seguridad vial.