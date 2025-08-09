sábado 09 de agosto de 2025

9 de agosto de 2025 - 10:43
Tradición.

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño celebrará su 70° edición el viernes 22 de agosto, con concentración en Av. Córdoba desde las 17 horas.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
La ciudad de San Salvador de Jujuy se prepara para vivir la 70° edición de la Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño, una de las manifestaciones culturales más importantes de la provincia.

El evento se realizará el viernes 22 de agosto, con concentración de los participantes a partir de las 17 horas sobre avenida Córdoba y partida programada para las 19 horas según indican desdeAsociación Gaucha Jujeña "Éxodo Jujeño".

Creación de la Marcha Evocativa por el Éxodo Jujeño

La Marcha Evocativa fue impulsada originalmente por la Asociación Gaucha Jujeña “Éxodo Jujeño” y, a lo largo de las décadas, el pueblo la hizo propia, consolidándola como una tradición que trasciende generaciones. Actualmente, cuenta con el acompañamiento del municipio capitalino, reforzando su valor histórico y cultural.

El evento no solo representa un homenaje a la gesta patriótica, sino que también ofrece una experiencia inmersiva para el público, que puede revivir la historia y el espíritu de sacrificio de los hombres y mujeres que protagonizaron aquel momento clave para la independencia argentina.

