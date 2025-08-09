Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición

La ciudad de San Salvador de Jujuy se prepara para vivir la 70° edición de la Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño, una de las manifestaciones culturales más importantes de la provincia.

El evento se realizará el viernes 22 de agosto, con concentración de los participantes a partir de las 17 horas sobre avenida Córdoba y partida programada para las 19 horas según indican desdeAsociación Gaucha Jujeña "Éxodo Jujeño".

Se trata de una recreación histórica que rememora el éxodo ordenado por el general Manuel Belgrano en 1812, cuando el pueblo jujeño abandonó la ciudad y quemó sus bienes para impedir el avance realista durante la Guerra de la Independencia. Con el tiempo, la representación se convirtió en un símbolo de identidad provincial y en una cita infaltable para vecinos y visitantes.

En esta ocasión, se recomienda a los asistentes vestir atuendos de época y mantener el respeto por el orden establecido en la organización. Como cada año, cientos de jinetes y grupos culturales participarán del recorrido, acompañados por música, antorchas y la puesta en escena de los momentos más significativos de aquel episodio histórico.

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición Creación de la Marcha Evocativa por el Éxodo Jujeño La Marcha Evocativa fue impulsada originalmente por la Asociación Gaucha Jujeña “Éxodo Jujeño” y, a lo largo de las décadas, el pueblo la hizo propia, consolidándola como una tradición que trasciende generaciones. Actualmente, cuenta con el acompañamiento del municipio capitalino, reforzando su valor histórico y cultural. El evento no solo representa un homenaje a la gesta patriótica, sino que también ofrece una experiencia inmersiva para el público, que puede revivir la historia y el espíritu de sacrificio de los hombres y mujeres que protagonizaron aquel momento clave para la independencia argentina.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.