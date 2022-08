Éxodo Jujeño: ¿Qué fue?, contexto, causas y consecuencias

El motivo de la retirada fue el avance de un ejército realista que provenía del Alto Perú y que había penetrado en la Quebrada de Humahuaca. Belgrano consideró que no podía defender sus posiciones y ordenó la retirada general.

El Éxodo consistió en el abandono de la ciudad y los campos de los alrededores y en la quema de todo aquello que no pudiera ser llevado para no dejar nada útil al enemigo. Belgrano respaldó la orden de retirada con la amenaza de fusilar a quiénes no abandonaran la ciudad.

La retirada concluyó en San Miguel de Tucumán, donde Manuel Belgrano hizo frente a los realistas y los derrotó el 24 de septiembre, frenando así su avance hacia el sur.

A partir de entonces, el Éxodo Jujeño adquirió un significado heroico y se lo conmemora todos los años: cada 22 de agosto se levantan chozas de madera y paja a orillas del río Xibi-Xibi, que luego son quemadas mientras la población se desplaza a pie simulando la partida del pueblo jujeño en 1812.

Contexto histórico

El fracaso de la primera expedición auxiliadora al Alto Perú, a mediados de 1811, dejó al Ejército del Norte muy debilitado, por lo que debió replegarse al sur de la Quebrada de Humahuaca.

El 27 de febrero de 1812, el Primer Triunvirato nombró comandante de esa fuerza al coronel Belgrano, que estableció su comando en San Salvador de Jujuy. Allí recibió a las fuerzas que regresaban del Alto Perú: 800 hombres mal armados y alimentados, enfermos y desmoralizados.

Manuel Belgrano reorganizó esa fuerza, ampliándola a 1.500 hombres y mujeres, rearmándola y restableciendo la moral y la disciplina. Para aumentar el fervor patriótico, el 25 de mayo hizo bendecir una bandera argentina en la Catedral de Jujuy.

Mientras entrenaba a sus soldados, un ejército realista al mando del brigadier Pío Tristán, ocupó Suipacha, en el sur del Alto Perú. Para hacer frente al enemigo, el 29 de julio Belgrano dictó un bando exigiendo a la población la entrega de armas, municiones, ganado y cosechas, bajo la amenaza de considerar traidor a la Patria a quien no lo hiciese.

Poco después, sus observadores le informaron que el enemigo ya se encontraba en la Quebrada de Humahuaca. Belgrano evaluó que pese a sus esfuerzos no podría hacer frente a los realistas, ya que era superado en hombres y armamento. Tomó entonces la determinación de ordenar la retirada generalizada y dejar tierra arrasada al enemigo.

La importancia de Manuel Belgrano y Éxodo Jujeño para la historia del país - Imagen ilustrativa

Desarrollo del Éxodo Jujeño

El Éxodo comenzó la noche del 22 de agosto de 1812 y se completó al día siguiente, mientras los últimos en retirarse eran protegidos por la retaguardia del Ejército del Norte, al mando del mayor general Eustoquio Díaz Vélez.

El plan de Belgrano consistía en no dejar al enemigo nada que le pudiese ser útil. Por eso ordenó a la población que quemase todo lo que no pudiese llevar consigo y que cegase los pozos de agua.

Unos 1.500 pobladores iniciaron la marcha en carretas, a caballo, a lomo de mulas y a pie. Solo una minoría no obedeció; algunos se escondieron y otros decidieron huir.

El 3 de septiembre, mientras Manuel Belgrano comandaba la vanguardia de la columna patria, los gauchos jujeños, liderados por Díaz Vélez, derrotaron a la vanguardia realista en la batalla de Las Piedras, levantando la moral de todo el ejército.

Los jujeños recorrieron unos 360 kilómetros en 15 días llegando a San Miguel de Tucumán el 8 de septiembre. Si bien la orden de Buenos Aires era continuar hasta Córdoba, los jujeños, junto a los tucumanos y salteños, le pidieron a Belgrano que diera batalla para defenderlos de los realistas y no perder sus tierras.

