Merlina en Netflix: cuándo aparece Lady Gaga y cuándo se estrenan más capítulos

Lady Gaga en Merlina.

Tras una espera de tres años, la segunda temporada de Merlina llegó este miércoles a Netflix con sus primeros cuatro episodios. La ficción, protagonizada por Jenna Ortega, mantiene en su elenco a figuras como Catherine Zeta-Jones y suma a Steve Buscemi, entre otros actores.

En esta entrega, Merlina se enfrenta a conflictos con su familia, amistades y viejos enemigos, en medio de un nuevo misterio sobrenatural. Según Ortega, la serie adopta un tono más cercano al terror gótico y deja de lado el romance para preservar la esencia del personaje.

En las últimas horas, un cartel promocional de Merlina en Argentina generó debate y polémica. Merlina en Netflix. Uno de los momentos más esperados de la temporada será el debut de Lady Gaga, quien interpreta a Rosaline Rotwood, una profesora de la academia Nevermore. Aunque no aparece en los primeros capítulos, su personaje llegará en la segunda parte de la temporada, prevista para estrenarse el 3 de septiembre. Se especula que podría tener vínculos con una sociedad secreta de la escuela o incluso con la familia Addams.

Además, los creadores confirmaron que Merlina tendrá tercera temporada, con un posible estreno hacia finales de 2026. La producción podría comenzar antes de fin de año.

En una conferencia de prensa, Jenna Ortega reveló que uno de sus mayores desafíos fue aprender a manejar nuevas armas para las escenas de acción: “Hubo algunas que nunca había usado antes en personas, así que fue un reto, pero me dijeron que fui una alumna rápida”, contó. Embed - Merlina: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

