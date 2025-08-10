domingo 10 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de agosto de 2025 - 10:59
Tragedia.

Murió un niño de dos años tras atragantarse con un caramelo en Neuquén

Thiago Ismael Jara, de dos años, falleció por una obstrucción respiratoria. El hecho generó una fuerte conmoción en Neuquén y motivó la suspensión de actividades públicas.

Por  Agustín Weibel
Murió un niño de dos años tras atragantarse con un caramelo en Neuquén ( foto de www.lmneuquen.com)

Murió un niño de dos años tras atragantarse con un caramelo en Neuquén ( foto de www.lmneuquen.com)

Una tragedia sacudió a la localidad de Loncopué en Neuquén, cuando un pequeño de apenas dos años perdió la vida luego de atragantarse con un caramelo. La comunidad expresó un profundo pesar ante la pérdida de Thiago Ismael Jara, cuya familia fue acompañada por numerosos mensajes de solidaridad y gestos de respeto.

Lee además
Canasta de crianza en Jujuy.
Datos.

¿Cuánto costó criar a un niño en Jujuy durante junio?
El Gobierno estableció la fecha del Día del Niño.
País.

Por decreto, el Gobierno estableció la fecha del Día del Niño

Murió un niño de dos años tras atragantarse con un caramelo en Neuquén

El lamentable episodio se produjo en horas de la noche, cuando el niño sufrió una obstrucción en las vías respiratorias tras la ingesta de un caramelo. A pesar de los esfuerzos del personal de salud del Hospital de Loncopué, su estado se agravó rápidamente, lo que obligó a una serie de traslados de urgencia en busca de atención médica especializada.

Thiago fue derivado primero al Hospital de Zapala, pero debido a la gravedad de su situación, fue ingresado de forma intermedia en el Hospital de Las Lajas. Finalmente, al no poder revertir el cuadro, se confirmó su fallecimiento en Zapala como consecuencia de una asfixia por cuerpo extraño.

Durante el operativo sanitario participaron médicos, enfermeros, pediatras y efectivos de la Comisaría 26, quienes facilitaron los traslados y trabajaron para garantizar la asistencia inmediata en cada etapa.

El caso generó una ola de dolor en Loncopué. El intendente Daniel Soto y el Concejo Deliberante emitieron un comunicado oficial expresando sus condolencias a la familia Jara-Huentén. A su vez, la iglesia local y distintas instituciones decidieron suspender todas las actividades como señal de respeto y duelo.

El cortejo fúnebre se realizó el sábado por la tarde, y decenas de vecinos acompañaron a la familia en el último adiós al pequeño Thiago, quien fue sepultado en el cementerio local.

Tras lo ocurrido, autoridades sanitarias reiteraron la importancia de tomar medidas preventivas para evitar accidentes por atragantamiento, especialmente en niños pequeños. Entre las recomendaciones, destacan evitar que los menores manipulen objetos pequeños o consuman alimentos de alto riesgo como caramelos duros, maníes o pochoclo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Cuánto costó criar a un niño en Jujuy durante junio?

Por decreto, el Gobierno estableció la fecha del Día del Niño

Dólar 2025: cuánto podría valer después de las elecciones y qué pasará con la inflación

Rafael Nadal fue papá por segunda vez y reveló el emotivo homenaje detrás del nombre de su hijo

El Gobierno Nacional desreguló el uso de drones eliminando restricciones

Las más leídas

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral
Medio ambiente.

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral

Murió un niño de dos años tras atragantarse con un caramelo en Neuquén ( foto de www.lmneuquen.com)
Tragedia.

Murió un niño de dos años tras atragantarse con un caramelo en Neuquén

Bolivia festeja su Bicentenario en Jujuy
Barrio Alto Comedero.

Bolivia festeja su Bicentenario en Jujuy

Libertador: robó ropa en una feria y fue detenido al esconderse en una iglesia ( imagen ilustrativa)
Barrio Eva Perón.

Libertador: robó ropa en una feria y fue detenido al esconderse en una iglesia

FNE 2025: arrancó con todo el Finde Estudiantil 2025
Estadio 23 de Agosto.

FNE 2025: arrancó con todo el Finde Estudiantil 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel