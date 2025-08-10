Murió un niño de dos años tras atragantarse con un caramelo en Neuquén ( foto de www.lmneuquen.com)

Una tragedia sacudió a la localidad de Loncopué en Neuquén, cuando un pequeño de apenas dos años perdió la vida luego de atragantarse con un caramelo. La comunidad expresó un profundo pesar ante la pérdida de Thiago Ismael Jara, cuya familia fue acompañada por numerosos mensajes de solidaridad y gestos de respeto.

Murió un niño de dos años tras atragantarse con un caramelo en Neuquén El lamentable episodio se produjo en horas de la noche, cuando el niño sufrió una obstrucción en las vías respiratorias tras la ingesta de un caramelo. A pesar de los esfuerzos del personal de salud del Hospital de Loncopué, su estado se agravó rápidamente, lo que obligó a una serie de traslados de urgencia en busca de atención médica especializada.

Thiago fue derivado primero al Hospital de Zapala, pero debido a la gravedad de su situación, fue ingresado de forma intermedia en el Hospital de Las Lajas. Finalmente, al no poder revertir el cuadro, se confirmó su fallecimiento en Zapala como consecuencia de una asfixia por cuerpo extraño.

Durante el operativo sanitario participaron médicos, enfermeros, pediatras y efectivos de la Comisaría 26, quienes facilitaron los traslados y trabajaron para garantizar la asistencia inmediata en cada etapa.

El caso generó una ola de dolor en Loncopué. El intendente Daniel Soto y el Concejo Deliberante emitieron un comunicado oficial expresando sus condolencias a la familia Jara-Huentén. A su vez, la iglesia local y distintas instituciones decidieron suspender todas las actividades como señal de respeto y duelo. El cortejo fúnebre se realizó el sábado por la tarde, y decenas de vecinos acompañaron a la familia en el último adiós al pequeño Thiago, quien fue sepultado en el cementerio local. Tras lo ocurrido, autoridades sanitarias reiteraron la importancia de tomar medidas preventivas para evitar accidentes por atragantamiento, especialmente en niños pequeños. Entre las recomendaciones, destacan evitar que los menores manipulen objetos pequeños o consuman alimentos de alto riesgo como caramelos duros, maníes o pochoclo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







