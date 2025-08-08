Elecciones 2025: venció el plazo para inscribir alianzas y se definen los nombres para octubre

Elecciones 2025 El domingo 26 de octubre se harán las elecciones nacionales de medio término en la que se renovarán 24 senadores y 127 diputados. EFE/Juan Ignacio Roncoron

Las distintas fuerzas políticas cerraron las alianzas de cara a las elecciones 2025. En esta instancia de elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, los argentinos nos dirigiremos las urnas para definir la renovación de 127 bancas para la Cámara de Diputados y 24 para el Senado.

Entre los acuerdos más importantes, resaltan el alcanzado por LLA y el PRO en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Por su parte, el peronismo inscribió en la mayor parte del país frentes de unidad aunque no se alcanzaron acuerdos en Córdoba, Jujuy, Salta ni Tierra del Fuego, donde persisten las diferencias internas o se consolidan estructuras alternativas.

El peronismo ratificó la alianza Fuerza Patria, firmada el pasado 9 de julio para competir tanto a nivel nacional como provincial, aunque sin la firma del dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, quien mantiene un tenso silencio en las últimas horas y podría presentarse por fuera del armado.

En la vereda opuesta, el oficialismo libertario se anotó un triunfo político: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, confirmó que La Libertad Avanza y el PRO sellaron un acuerdo para competir juntos en provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, un entendimiento que lleva la firma de Mauricio Macri y que apunta a consolidar el voto opositor al peronismo.

En todo este clima: La Libertad Avanza absorbe al PRO y CABA. El peronismo va por la unidad y un grupo de gobernadores avanza con su propio armado. La elección será el 26 de octubre y determinará la integración del Congreso para los últimos dos años del mandato de Javier Milei. Elecciones Legislativas 2025 Cargos nacionales a renovarse Plazos rumbo a las elecciones 2025 7 de agosto concluyó el plazo para solicitar reconocimiento de alianzas.

17 de agosto vence el plazo para registrar candidatos

27 de agosto inicia la campaña electoral.

16 de septiembre se publicarán los padrones definitivos y se designarán las autoridades de mesa,

21 de septiembre comenzará la campaña en medios audiovisuales.

difusión de lugares y mesas de votación el 1 de octubre

el 24 de octubre finalizará la campaña electoral y comenzará la veda. Cuáles son las siete alianzas presentadas en Jujuy El 7 de agosto vencía el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas y confederaciones para participar de las elecciones 2025 de octubre. En la provincia de Jujuy, se presentaron ante el Juzgado Electoral Federal un total de siete alianzas. Tres alianzas de La Libertad Avanza

Una alianza de Jujuy Crece

Una alianza de Frente de Izquierda

Dos alianzas del Partido Justicialista Noticia en desarrollo...

