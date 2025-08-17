domingo 17 de agosto de 2025

17 de agosto de 2025 - 16:07
Listas.

Elecciones 2025: Pedro Pascuttini encabeza el Frente Primero Jujuy Avanza

El actual presidente de la Cámara del Tabaco fue confirmado como primer candidato a horas del cierre de listas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El presidente de la Cámara de Tabaco es el candidato a diputado nacional del Frente Primero Jujuy Avanza.

El presidente de la Cámara de Tabaco es el candidato a diputado nacional del Frente Primero Jujuy Avanza.

Pedro Pascuttini será candidato en primer término a diputado nacional, mientras que Verónica Valente ocupará el segundo lugar en la nómina.

Con esta definición, Primero Jujuy Avanza se suma al conjunto de fuerzas políticas que ya tienen a sus principales candidatos definidos de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, en las que Jujuy renovará sus representantes en el Congreso Nacional.

candidatos Frente Primero Jujuy Avanza

Pedro Pascuttini es un destacado dirigente político y empresario de Jujuy con una fuerte presencia en el sector tabacalero. se desempeña como presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy y también lidera la Federación Argentina de Productores Tabacaleros. Además, fue convencional constituyente en la provincia.

Elecciones 2025: qué se vota el 26 de octubre en todo el país

En 2025, el escenario político argentino estará marcado por las elecciones legislativas nacionales, el acontecimiento más relevante del año. Como sucede de manera periódica cada dos años, la ciudadanía deberá acudir a las urnas para elegir a quienes renovarán parcialmente el Congreso: la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de los integrantes del Senado.

En este proceso serán seleccionados diputados y senadores que asumirán funciones en representación de todas las provincias del país, de acuerdo a los cupos y modalidades establecidos por la legislación vigente.

Estas elecciones nacionales 2025 serán históricas tras la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio para la elección de cargos legislativos. Esta nueva modalidad, establecida por la Ley N.º 27.781, busca sumar mayor transparencia y simplicidad al proceso electoral.

