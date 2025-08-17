Candidatos del Frente Jujuy Crece para las Elecciones 2025

Frente Jujuy Crece, confirma a sus candidatos a diputados nacionales.

Este domingo cierran las listas los frentes que competirán en el mes de octubre en las elecciones legislativas. En ese marco, el Frente Jujuy Crece confirmó a sus candidatos a diputados nacionales.

Candidatos del Frente Jujuy Crece El oficialismo de Jujuy confirmó su lista de candidatos para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, apostando a cuadros con fuerte trayectoria y gestión pública en la provincia. María Inés Zigarán, actual ministra de Ambiente; Mario Pizarro, secretario de Energía; y la legisladora provincial Malena Amerise, conforman la terna que buscará ocupar las bancas jujeñas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Zigarán encabeza la propuesta como referente de la política ambiental provincial, seguida de Pizarro —históricamente vinculado al radicalismo y con amplia experiencia en el área energética— y Amerise, legisladora provincial que concluye su mandato en diciembre y representa la renovación en el espacio oficialista.

María Inés Zigarán La candidata a legisladora al Parlasur, María Inés Zigarán, recordó el histórico triunfo de Raúl Alfonsín, el 30 de octubre de 1983, que marcó la recuperación de la democracia. María Inés Zigarán La ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, lidera la lista del Frente Jujuy Crece para estas elecciones. Reconocida por su trabajo en la gestión de políticas ambientales y su compromiso con la lucha contra el cambio climático, Zigarán se posiciona como un referente de la nueva agenda pública provincial. Su perfil técnico y político la volvió protagonista en la puja interna y ahora buscará proyectar su experiencia a nivel nacional.

Mario Pizarro El segundo lugar de la lista lo ocupa Mario Pizarro, secretario de Energía de la provincia. Pizarro lleva años dedicado a la planificación estratégica en el sector, impulsando proyectos de energías renovables y políticas de inclusión energética. Su vínculo con el radicalismo jujeño y trayectoria en el ámbito público lo posiciona como un candidato de peso dentro del oficialismo. Malena Amerise La actual legisladora provincial Malena Amerise completa la nómina. En diciembre finaliza su mandato en la Legislatura local y representa la renovación y el arraigo territorial del frente: ha trabajado especialmente en políticas para Palpalá y el desarrollo del deporte, además de su paso por el Concejo Deliberante. Amerise participó de la campaña en mayo pasado y ahora aspira a proyectar esa experiencia en el Congreso nacional. También confirmaron a Fabián Tejerina, Gilda Romero y Pablo Mayans como suplentes del Frente.

