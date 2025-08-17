domingo 17 de agosto de 2025

17 de agosto de 2025 - 19:03
Lista confirmada.

Candidatos del Frente Jujuy Crece para las Elecciones 2025

Cerraron las listas este domingo y así quedó conformado el Frente Jujuy Crece para las elecciones legislativas de octubre.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Frente Jujuy Crece, confirma a sus candidatos a diputados nacionales.

Frente Jujuy Crece, confirma a sus candidatos a diputados nacionales.

Adriano Morone del Frente Jujuy Crece y Kevin Ballesty de La Libertad Avanza. 
Resultados.

Elecciones 2025: el Frente Jujuy Crece se impuso para diputados
Contentos por este gran triunfo del Frente Jujuy Crece, dijo el gobernador
Elecciones.

"Contentos por este gran triunfo del Frente Jujuy Crece", dijo Carlos Sadir

Candidatos del Frente Jujuy Crece

El oficialismo de Jujuy confirmó su lista de candidatos para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, apostando a cuadros con fuerte trayectoria y gestión pública en la provincia. María Inés Zigarán, actual ministra de Ambiente; Mario Pizarro, secretario de Energía; y la legisladora provincial Malena Amerise, conforman la terna que buscará ocupar las bancas jujeñas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Zigarán encabeza la propuesta como referente de la política ambiental provincial, seguida de Pizarro —históricamente vinculado al radicalismo y con amplia experiencia en el área energética— y Amerise, legisladora provincial que concluye su mandato en diciembre y representa la renovación en el espacio oficialista.

María Inés Zigarán
La candidata a legisladora al Parlasur, María Inés Zigarán, recordó el histórico triunfo de Raúl Alfonsín, el 30 de octubre de 1983, que marcó la recuperación de la democracia.

La candidata a legisladora al Parlasur, María Inés Zigarán, recordó el histórico triunfo de Raúl Alfonsín, el 30 de octubre de 1983, que marcó la recuperación de la democracia.

María Inés Zigarán

La ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, lidera la lista del Frente Jujuy Crece para estas elecciones. Reconocida por su trabajo en la gestión de políticas ambientales y su compromiso con la lucha contra el cambio climático, Zigarán se posiciona como un referente de la nueva agenda pública provincial. Su perfil técnico y político la volvió protagonista en la puja interna y ahora buscará proyectar su experiencia a nivel nacional.

Mario Pizarro

El segundo lugar de la lista lo ocupa Mario Pizarro, secretario de Energía de la provincia. Pizarro lleva años dedicado a la planificación estratégica en el sector, impulsando proyectos de energías renovables y políticas de inclusión energética. Su vínculo con el radicalismo jujeño y trayectoria en el ámbito público lo posiciona como un candidato de peso dentro del oficialismo.

Malena Amerise

La actual legisladora provincial Malena Amerise completa la nómina. En diciembre finaliza su mandato en la Legislatura local y representa la renovación y el arraigo territorial del frente: ha trabajado especialmente en políticas para Palpalá y el desarrollo del deporte, además de su paso por el Concejo Deliberante. Amerise participó de la campaña en mayo pasado y ahora aspira a proyectar esa experiencia en el Congreso nacional.

También confirmaron a Fabián Tejerina, Gilda Romero y Pablo Mayans como suplentes del Frente.

